Priske samotný nám titul nezíská, bude to náročné, říká kapitán Sparty Haraslín před startem ligy

Fotbalisté Sparty vstoupí v sobotu do nové sezony Chance ligy, od 17 hodin budou hrát v Jablonci. Pražané po nevydařeném minulém ročníku sní o návratu na ligový trůn. K titulu se je pokusí vrátit staronový kouč Brian Priske, který se na Letnou vrátil po neúspěšném angažmá ve Feyenoordu Rotterdam. Předtím ale se Spartou ovládl ligu dvakrát za sebou. Jablonec 9:58 19. července 2025

V květnu 2023 oslavila Sparta pod vedením kouče Briana Priskeho první mistrovský titul po devíti letech. Dánský trenér svou sbírku českých trofejí rozšířil i o rok později, kromě ligy ovládl s pražským klubem i domácí pohár, a pak zamířil do nizozemského Feyenoordu Rotterdam.

Jeho nizozemského angažmá trvalo ale jen 8 měsíců, a tak se v létě vrátil zpátky na Letnou. A chce být znovu úspěšný.

„Hvězdy na našem logu mluví za vše. Říkají, že jsme ambiciózní klub s 38 tituly. Takže samozřejmě znovu chceme o tuto trofej bojovat. Jestli uspějeme, nebo ne, není možné před startem ligy říct. Ale taková je ambice, takový cíl máme,“ shrnuje Priske.

Dva tituly pod dánským trenérem Brianem Priskem získal i slovenský křídelník Lukáš Haraslín. Nový kapitán Sparty ale ví, že jen to další trofej nejúspěšnějšímu českému klubu nezaručí.

„Vrátil se trenér, kterého známe. Ale nebude to stejné, jako to bylo dva roky zpátky. Naopak, bude to dvakrát tak náročné. Trenér nás zná a ví, jaké na nás může mít nároky,“ přemítá sparťanský kapitán.

Sparta odehrála úspěšně v letní přípravě dva celé zápasy. Porazila Mladou Boleslav a v generálce švýcarský celek Young Boys Bern. Další duel na soustředění v německém Grassau proti Kodani přerušila po necelé čtvrthodině bouřka.

„Bylo by dobré, kdybychom tam také nasbírali nějaké minuty. Bereme to tak, jak to je. Řekl bych, že za sebou máme kvalitní tréninky, jak v posilovně, tak na hřišti. Troufám si říct, že budeme připravení na první zápas s Jabloncem. Stmelili jsme i partu dohromady, což je určitě pozitivní. Všechno klaplo tak, jak má,“ zhodnotil pro sparťanský web přípravu obránce Pavel Kadeřábek.

Ten se na Letnou vrátil po dekádě strávené v německém Hoffenheimu. Spartu posílili ještě záložníci Santiago Eneme a Dominik Holý.

Odešli naopak obránce Martin Vitík nebo křídelník Kryštof Daněk. Čtvrtý tým minulé sezony vstoupí do nového ročníku Chance ligy ve 20 hodin na stadionu Jablonce. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport, na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.