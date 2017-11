Sparta i Slavia mezi elitou. Zařazení do počítačových her pomáhá marketingu, zajímají se i hráči

Ve skutečném světě záložník Biabiany na svůj první sparťanský gól čeká, ale v tom virtuálním patří mezi nejlepší členy letenského týmu. Tvůrci FIFA 2018 z něj dokonce udělali jednoho z nejrychlejších hráčů celé hry.

Za triumf v počítačové hře olympijská medaile? Už za rok se e-sporty představí na asijských hrách Číst článek

Sparťanští fanoušci můžou u hraní zapomenout na útrapy z posledních týdnů. Tady totiž není problém nastoupit proti nejlepším klubům na světě, což je důležité i pro samotný klub. „Je to samozřejmě poměrně zásadní věc i vzhledem k naší absenci v evropských pohárech. Sparťanská značka je na očích a drží nás to mezi vybranou evropskou společností,“ přiznává tiskový mluvčí Ondřej Kasík.

Kdo by si chtěl zahrát za Slavii, musí sáhnout po konkurenčním titulu Pro Evolution Soccer, kterému počítačoví hráči říkají zkráceně PES.

„Muris Mešanović si byl Pro Evolution Soccer koupit hned první den prodeje, aby vyzkoušel, jak ve hře vypadá a zkusil se se Slavií do Ligy mistrů dostat aspoň virtuálně,“ prozradil slávistický mluvčí Michal Býček, že i hráče zajímá, jak ve hře vypadají.

Aby se výsledek blížil realitě, předcházela vydání obou her spousta práce. „Jednalo se až stovky emailů, kde se řešily detaily jako podoba dresů, reklam, kapitánské pásky. Dopadlo to dobře a výsledek ve hře vypadá výborně. Pro Slavii i pro celý český fotbal je to skvělá reklama,“ dodává Býček.

Sparta Praha ve hře FIFA 18 | Zdroj: Repro YouTube

Slavia i Sparta dostaly za prodej licence zaplaceno. Částky zveřejnit nemůžou, ale ještě důležitější je pro ně už zmíněná reklama. Vždyť třeba loňské vydání FIFA si koupilo sedmnáct milionů lidí.

Počítačové souboje jsou teď, když má FIFA a PES české zastoupení, pevnou součástí týmových soustředění.

„Hráči se zajímali o to, jaké indexy mají, jak jsou tam rychlí a jako mají hodnotu. Dost je baví, že se mohou vyřadit nebo naopak zařadit do základní sestavy, když proti sobě hrají,“ přiblížil sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

V budoucnu by se účast ve fotbalových hrách nemusela týkat jen dvou nejslavnějších českých klubů. Vedení ligy totiž jedná s tvůrci FIFA o zařazení celé české soutěže.