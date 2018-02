Sparta hlásí čtvrtou posilu. Definitivně potvrdila příchod Kangy

Sedmadvacetiletý Kanga, o kterého Sparta usilovala delší dobu, přišel do Crvené zvezdy předloni z Rostova a za bělehradský celek odehrál 59 zápasů a dal 13 branek. Střelecky se prosadil i proti letenskému celku; v úvodním utkání předkola Evropské ligy se podílel jedním gólem na domácí výhře 2:0.

Před Kangou do Sparty během zimní pauzy zamířili rumunský záložník Nicolae Stanciu, jeho krajan brankář Florin Nita a srbský defenzivní univerzál Mihailo Ristič.

Naopak ze Sparty zamířilo pryč hned několik hráčů. Gólman Dúbravka míří do Newcastlu, záložník Mareček do Lokerenu, Karavajev do Arnhemu a Mandjeck odešel na hostování do Mét. Pražané nepočítají ani s Jankem a Biabianym