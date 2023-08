Priske ve známém prostředí, Sörensen v neznámém. Zápas v Kodani bude pro dánské sparťany speciální

„Samozřejmě je to speciální, vrátit se domů. I když já nejsem přímo z Kodaně, bydlel jsem tři hodiny odtud. Ale i tak samozřejmě známe ten stadion, známe lidi, je to pro nás speciální. Myslím, že tu budu mít kolem 25 lidí,“ říká stoper Sörensen.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kouč Brian Priske a stoper Asger Sörensen se vrací se Spartou do vlasti. Co na to říkají?

„Asi k tomu nemám co dodat, cítím to úplně stejně. Samozřejmě jsme tu abychom odvedli svou práci, ale tím, že je to v Dánsku, kde to známe, je to o něco pikantnější. Ale chceme se soustředit výhradně na fotbal,“ navázal na něj trenér Brian Priske, který sám v Kodani působil.

Kromě hlavního města působil v Midtjyllandu, kde si udělal jméno. Proti Kodani má pozitivní bilanci, neprohrál osm z devíti zápasů. Obecně to nepovažuje jako něco, co by se dalo využít ve prospěch Sparty, ale v některých věcech to přeci jen výhoda je.

„Z určitého hlediska je to pro mě a dánské kolegy jednodušší. Známe prostředí, známe dánskou ligu, takže určitě máme pohled zevnitř, který bychom třeba v jiných případech neměli. Ale nakonec pravda stejně leží na hřišti a bude 50 na 50,“ řekl Priske.

Sebevědomá Sparta začíná svou cestu do Ligy mistrů. ‚Jsem hladový po úspěchu,‘ říká trenér Priske Číst článek

Trenér Priske čelil na tiskové konferenci několika nepříjemným dotazům od dánských novinářů, jeho loučení s Kodaní v roce 2017 totiž provázely neshody s vedením klubu.

Priske prý ale žádnou zášť nechová, naopak na časy, kdy působil na lavičce Kodaně vzpomíná rád. A těší na opětovné shledání se současným trenérem Kodaně Jakobem Neestrupem.

„Znám Jakoba velmi dobře, když jsem působil v Kodani byl tu také, ale v akademii. V mnoha aspektech byl skvělý kolega. Nějaký kontakt jsme spolu i udržovali. Určitě se těším až ho znovu potkám. Vede si velmi dobře, dělá mi radost ten progres, který jako mladý trenér udělal,“ řekl Priske.

Naopak Sörensen má zkušenosti s dánským gigantem minimální, od mládí působil v zahraničí a seniorskou ligu si ve vlasti nezahrál. V Dánsku proti Kodani odehrál jen jeden zápas domácího poháru, což bylo v roce 2013. Soupeře a stadion tak zná jen trochu.

„Stadion znám jen z tribuny, když jsem sledoval reprezentaci. Bude to pěkná zkušenost. "V útoku vypadají hodně silně, v obraně musíme odvést dobrou práci. Už jsme ale dokázali, že to vzadu dokážeme zavřít,“ řekl obránce o večerním soupeři.

Jak dopadne trenérský souboj bývalých kolegů Priskeho s Neestrupem si můžete poslechnout od 20.00 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Web iROZHLAS.cz nabídne ze zápasu ONLINE reportáži.