Chybí klubismus, shodují se legendy Sparty. Bývalí hráči volají po nasazení odchovanců

Fotbalová Sparta vykázala za minulou sezonu rekordní ztrátu přes 720 milionů korun. Můžou za to hlavně nákupy zahraničních hráčů, kteří ale úspěch zatím nezajistili. A právě sázka na cizince podle některých sparťanských legend může za současný zmar. V týmu podle nich chybí klubismus. Praha 7:12 4. prosince 2018

Fotbalová Sparta výsledkově tápe | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Navzdory stamilionovým investicím je Sparta aktuálně až na čtvrtém místě ligové tabulky. Na odvěké rivali ze Slavie, kteří ligu vedou, ztrácí už 12 bodů.

„Teď mi tam chybí klubismus. Když se nedomluví v kabině, jak se můžou domluvit na hřišti,“ ptá se na Radiožurnálu František Chovanec na křtu knihy Šéf o Andreji Kvašňákovi, se kterým si v šedesátých letech za Spartu zahrál.

Podobný názor mají i další hráči, kteří sparťanský dres nosili v polovině minulého století. „Když jsme hráli, byli to Češi a Slováci. Dnes je tam jediný Čech a to je Martin Frýdek,“ přidává svůj poznatek Václav Vrána, dvojnásobný mistr ligy, který za Spartu odehrál přes 150 zápasů.

Nespokojenost sparťanských fanoušků vyvrcholila po víkendové porážce na Slovácku. Tým má po sedmnácti kolech stejně bodů jako loni pod neoblíbeným trenérem Stramaccionim. I to je podle bývalých hráčů důkaz, že by na úkor zahraničních hráčů měli dostat příležitost odchovanci.

„Když se nám nedařilo za naší éry, tak jsme tam aspoň nechali srdce a jezdili jsme po zadku, jak se říká,“ vzpomíná František Chovanec.

Lavička: Nelze to srovnávat

Jenomže zmíněné sparťanské legendy hrály v šedesátých a sedmdesátých letech a tehdejší a dnešní Sparta jsou velmi odlišné kluby. Alespoň si to myslí Vítězslav Lavička, pod kterým Sparta před více než čtyřmi lety získala zatím poslední titul.

„Když se podíváte na dnešní Spartu, jak se složená, jak funguje a srovnáte ji třeba s érou Andreje Kvašňáka, tak to je rozdíl a nelze to srovnávat,“ říká aktuální kouč reprezentačního týmu do 21 let.

Sázka na odchovance se nedá očekávat ani podle sportovního ředitele a trenéra Zdeňka Ščasného. Ten už avizoval, že Sparta hodlá v zimě přivést další hráče.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 4. 12. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 17 14 1 2 43:14 43 2. Plzeň 17 12 3 2 25:14 39 3. Jablonec 17 10 3 4 37:14 33 4. Sparta 17 9 4 4 29:14 31 5. Ostrava 17 9 3 5 23:15 30 6. Zlín 17 9 3 5 24:18 30 7. Liberec 17 6 6 5 16:15 24 8. Ml. Boleslav 17 6 4 7 33:31 22 9. Teplice 17 5 4 8 18:24 19 10. Bohemians 1905 17 4 6 7 18:25 18 11. Slovácko 17 6 0 11 20:30 18 12. Opava 17 5 2 10 22:28 17 13. Příbram 17 4 4 9 21:41 16 14. Olomouc 17 4 3 10 16:32 15 15. Dukla Praha 17 4 3 10 14:31 15 16. Karviná 17 3 3 11 21:34 12