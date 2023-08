Sebevědomá Sparta začíná svou cestu do Ligy mistrů. ‚Jsem hladový po úspěchu,‘ říká trenér Priske

„Jednoznačně cítím z našeho týmu větší sebevědomí. Se vším respektem ke Stavangeru, čeká nás úplně jiný a těžší soupeř. Mým hlavním úkolem je ale soustředit se na Spartu a v tomto ohledu z toho mám lepší pocit než před rokem,“ řekl před utkáním odhodlaně kouč Sparty Brian Priske, pro kterého bude utkání o to speciálnější.

V Kodani totiž před šesti lety působil jako asistent, na to se ale vůbec nechce ohlížet.

„Jsem hladový po úspěchu Sparty. Toužím po tom dovézt ji do hlavní fáze Ligy Mistrů. Už je to nějaká doba, kdy se na Letné hrály evropské poháry, to mě motivuje a to mě žene dopředu,“ prohlásil a zavzpomínal na své předchozí návštěvy stadionu Parken pro téměř 40 tisíc fanoušků.

„Užívám si zápasy v Parkenu, je to skvělé místo. Fanoušci dokážou nahnat hrůzu a budou se nás snažit zlomit. Musíme se ale soustředit na svou hru a užít si fakt, že hrajeme velký zápas, o který jsme bojovali celý rok,“ řekl šestačtyřicetiletý rodák z Horsensu.

Jenže Priske a jeho družina to nebudou mít vůbec jednoduché. Kodaňský celek má velkou kvalitu, v minulé sezoně skupinu Ligy Mistrů hrál, do toho ovládl dánskou ligu i pohár. I přesto je ale Sparta velmi sebevědomá. Svědčí o tom i slova stopera Asgera Sörensena.

„Hrajeme účinným způsobem hry, chceme se prezentovat velkou intenzitou. A myslím, že takovým stylem hry můžeme Kodani ublížit a samozřejmě ve fotbale rozhodují často standardní situace, v těch snad budeme nebezpeční,“ řekl stoper, který se před cestou potýkal se zraněním. Na důležité utkání by ale měl být připraven.

