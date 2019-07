Z Mladé Boleslavi odchází na hostování Mareš. Středočechy posílí Auer ze Slavie

Fotbalista Petr Mareš posílil Teplice, kam zamířil po třech letech v Mladé Boleslavi na roční hostování. Teplice o tom informovaly na svém webu. Středočechy naopak posílí osmnáctiletý záložník Jonas Auer z pražské Slavie. Mladá Boleslav o tom informovala na svém webu. Praha 14:34 17. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jonas Auer v dresu Žižkova | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Využili jsme možnost získat kvalitního levonohého hráče a hlavně velkého univerzála, který může nastupovat uprostřed zálohy na pozici číslo šest nebo číslo osm a samozřejmě také na levém kraji obrany i zálohy,“ citovaly klubové stránky sportovního ředitele Štěpána Vachouška.

V nejvyšší soutěži nastoupil osmadvacetiletý Mareš do 91 zápasů, v nichž vstřelil sedm branek. Debut si odbyl v dubnu 2010 ve Slavii, za niž však další start nepřidal.

V první lize se představil i v dresu Hradce Králové, odkud v roce 2016 přestoupil do Mladé Boleslavi. V listopadu téhož roku debutoval v reprezentaci, za kterou nastoupil ve třech duelech.

Rakouský mládežnický reprezentant

Osmnáctiletý záložník Jonas Auer přestoupil z pražské Slavie do Mladé Boleslavi. Rakouský mládežnický reprezentant původně zamířil k účastníkovi 2. předkola Evropské ligy na hostování.

Slavia přivedla Auera loni v červenci ze St. Pöltenu a v září ho poslala na hostování do druholigového Žižkova, s nímž v posledním kole vybojoval záchranu.

Letní přípravu absolvoval Auer s Mladou Boleslaví a v závěrečném přípravném souboji proti Sokolovu přispěl gólem k výhře 2:0. V úvodním ligovém kole proti Karviné si jako střídající hráč připsal debut v nejvyšší soutěži.

Kačaraba podepsal s Libercem

Posilu hlásí také Liberec. Fotbalový stoper Taras Kačaraba přestoupil ze Šachtaru Doněck a na severu Čech podepsal tříletou smlouvu. Slovan o tom informoval na svém webu. Čtyřiadvacetiletý Ukrajinec působí na severu Čech od ledna 2018, kdy přišel na hostování.

Liberec řešil situaci s Kačarabou delší dobu. Přestože se mu nejprve povedlo s obráncem prodloužit hostování do konce tohoto roku, hrozilo, že si ho ukrajinský mistr stáhne v létě zpět.

„Taras v minulém roce zaznamenal velký výkonnostní vzestup a postupně se stal pilířem naší defenzivy. Kromě Šachtaru tak o něho začaly projevovat zájem i další kluby. Proto jsme rádi, že se nám nakonec po dlouhých jednáních podařilo dotáhnout jeho definitivní přestup do našeho klubu,“ řekl pro web Slovanu sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

„Pomohlo tomu, že se Taras v Liberci cítí dobře, naučil se řeč a sám měl zájem u nás pokračovat,“ uvedl Koukal. Kačaraba nastoupil za Slovan do 40 ligových zápasů, v nichž vstřelil gól.

Jablonec posílí Černohorec Petrovič

Novou posilu má také největší rival Liberce. Fotbalisty Jablonce posílí Černohorec Zoran Petrovič. Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč, který naposledy působil v Titogradu, podepíše se severočeským klubem tříletou smlouvu. Jablonečtí o tom informovali na sociální síti twitter s tím, že k dotažení transferu zbývají dořešit jen administrativní detaily.

Petrovič se v Jablonci sejde s krajanem Vladimirem Jovovičem, černohorským reprezentačním záložníkem, který patří ke stabilním hráčům základní sestavy Severočechů.

Hložek podepsal se Sparty tříletý kontrakt

Šestnáctiletý útočník Adam Hložek podepsal s vedením fotbalistů Sparty tříletou smlouvu, což je maximální doba, kterou klub hráči do 18 let může nabídnout. Letenští o tom informovali na svém webu.

„Jsem moc rád, že jsem podepsal se Spartou novou smlouvu. Doufám, že nová sezona bude o dost lepší, než byla ta minulá z pohledu týmového i mého,“ řekl pro klubový web Hložek, který 25. července oslaví sedmnáctiny.

„Je to výborný dárek k narozeninám, ale moje motivace zůstávají stejné. Mým cílem je získat se Spartou titul,“ dodal Hložek, který loni v listopadu debutoval v lize jako nejmladší hráč Pražanů v historii. Za Letenské nastoupil v nejvyšší soutěži ke 20 duelům, v nichž se trefil třikrát.

„Adam Hložek je velký talent nejen Sparty, ale celého českého fotbalu. Nesmíme ale zapomínat na to, že je to stále velmi mladý kluk, kterému bude teprve sedmnáct let. Potřebuje od nás všech čas, což je potřeba zdůraznit obzvlášť v dnešní době, kdy téměř nikdo nemá dostatek trpělivosti,“ prohlásil sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

„Adam musí přirozeně dospívat a rozvíjet se. Jako člověk i jako fotbalista. Chceme se podílet na tom, aby byl jeho hráčský i osobnostní vývoj nadále postupný. Těšíme se, že budeme nadále společně pracovat na tom, že z Adama vyroste úspěšný hráč. Má pro to totiž ty nejlepší předpoklady,“ dodal bývalý hráč Sparty, Dortmundu a Arsenalu.