Sparta nasadila teenagery Plechatého s Hložkem. ‚Když si to zaslouží, budou hrát,‘ vysvětluje Ščasný

Fotbalová Sparta na úvod jarní části ligy bodovala naplno, výkonem ale nezazářila. Doma na Letné porazila Bohemians 1:0 díky penaltě v nastavení. V rudé sestavě zaujali dva teenageři. Praha 10:03 11. února 2019

„Je to těžší, byl jsem o trošku v nervóznějších než v normálním zápase,“ řekl Radiožurnálu po zápase s Bohemians 19letý stoper Sparty Dominik Plechatý, který má za sebou vítěznou premiéru v lize.

Místo v A týmu Sparty si vybojoval v zimní přípravě, nijak vyplašeně ale nepůsobil. A v základní sestavě se objevil i teprve šestnáctiletý Adam Hložek, který nasbíral v nejvyšší soutěži pár minut už na podzim.

„Nepracoval jsem s nimi nijak zvlášť, o místo si řekli v tréninku. Co jim chcete vysvětlovat? Že přijdou na Spartu, bude tam dvanáct třináct tisíc lidí, kteří budou hulákat? To kluci musí prožít a musí nasbírat zkušenosti. Buď na to budou mít, nebo ne,“ vysvětloval trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Mladí fotbalisté svým způsobem symbolizují částečnou zimní proměnu pražského týmu, který v posledních sezonách nezažívá při svých velkých možnostech a ambicích zrovna nejlepší časy.

„Není to tak, že bych sázel na mladé hráče. Budou hrát, když si to zaslouží a budou na to mít. I s rizikem, že některé zápasy budou složitější. Nemůžu kategoricky říct, že bude hrát ten nebo ten,“ popisuje Zdeněk Ščasný.

Teď proti Bohemians sparťani Hložek i Plechatý dokázali, že se v lize nebojí. „Oba jsou to velmi talentovaní hráči. My sami jsme o Plechatého měli zájem, ale bohužel se zlepšil tak rychle, že jsme ho nestačili udělat,“ pousmál se trenér Bohemians Martin Hašek.

Rozhodla penalta v nastavení

Mladí fotbalisté - nejen devatenáctiletý Plechatý - ale budou muset dokazovat svoje schopnosti pravidelně. V prvním jarním zápase slaví výhru až díky proměněné dorážce po pokutovém kopu Frýdka ve třetí minutě nastavení.

„Měli jsme dost brejkových příležitostí, ale neprokázali jsme dostatečnou kvalitu, abychom jeden gól vstřelili. Nakonec odcházíme poraženi penaltou v 90. minutě, kterou navíc gólman chytil, ale Frýdek ji dorazil, takže jsme hodně smutní,“ litoval Martin Hašek.

I proto se během zápasu často z tribun letenského stadionu ozýval pokřik „Ščasný ven“ a po posledním hvizdu rozhodčího Proskeho svým hráčům děkovali spíš fanoušci hostí.

„Nebylo to ideální, chápu fanoušky, že by chtěli, aby to bylo po poločase 4:0, já bych byl nadšený, ale nebylo to tak. Frustrace, která tu byla na podzim po našich výsledcích, nemůže odeznít jen proto, že jsme v přípravě hráli velmi dobře,“ zamyslel se Zdeněk Ščasný.

