Vrba uznal sílu Monaka a litoval Hložkovy šance. ‚Porazili jsme rasismus,‘ prohlásil trenér Kovač

Fotbalistům Sparty se vzdálil postup do další fáze Ligy mistrů. Na úvod 3. předkola slavné soutěže Pražané prohráli doma s Monakem 0:2. Utkání ovlivnil mimo jiné incident po prvním gólu hostujícího záložníka Auréliena Tchouaméniho, kdy část sparťanských fanoušků úspěšného střelce rasisticky urážela. Praha 6:02 4. srpna 2021

Tchouaméni otevřel skóre v 37. minutě hlavou po rohovém kopu. Při gólové oslavě pak proběhl kolem skupiny skalních příznivců Sparty, kteří francouzského záložníka tmavé pleti zasypali kelímky, část z nich směrem k němu bučela a ozvaly se i opičí skřeky.

„Všichni jsme smutní a zklamaní, že se v 21. století tohle ve světě děje. Rád bych, aby to přestalo, protože ve fotbale jsme si všichni rovni. Na hráče jsem pyšný, protože zareagovali dobře. Někteří z nich byli opravdu naštvaní, zklamaní a smutní, ale řekl jsem jim, že jsme tu od toho, abychom hráli fotbal,“ vyprávěl na pozápasové tiskové konferenci trenér Monaka Niko Kovač.

Bezprostředně po incidentu si on i jeho svěřenci stěžovali u hlavního rozhodčího a hlasatel na letenském stadionu domácí fanoušky upozornil, že v případě opakování rasistických urážek hrozí ukončení duelu. Po zhruba tříminutové pauze se ale nakonec ve hře pokračovalo.

„Vím, že to bolí a že se to velmi těžko chápe, ale řekli jsme si, že budeme pokračovat. Vyhráli jsme zápas a porazili rasismus. Je důležité zdůraznit, že šlo o menší část diváků, ne celý stadion. Bavili jsme se o tom s rozhodčím a trenérem Sparty. Řekl jsem mu, že za to není zodpovědný. Snad se to už nikdy nestane,“ podotkl Kovač.

Rasistické pokřiky se ze stejné tribuny ozvaly i po zápase, hráči Sparty tak za podporu poděkovali jen fanouškům na hlavní tribuně. K takzvanému kotli, kde sídlí ti nejskalnější příznivci, se s výjimkou záložníka Bořka Dočkala nevydali.

Kapitán Pražanů se problémové části fanoušků snažil domluvit, o to stejné se už o poločase pokoušel i někdejší sparťanský útočník David Lafata.

„Co vám na to mám říct. Nerozumím některým fanouškům, ale nerozumím i některým hráčům. Dál se nebudu vyjadřovat,“ řekl stručně trenér Sparty Pavel Vrba. Za rasistické projevy fanoušků hrozí Pražanům vysoká pokuta a v krajním případě i uzavření stadionu.

Vrba ocenil soupeře

Sparťanský kouč po utkání přiznal, že Monako bylo v úvodním duelu dvojzápasu lepším týmem.

„S takovými soupeři se vám naskytne jedna dvě příležitosti na zápas. Když je neproměníte, zápas je hodně složitý. Nám se to nepodařilo zvládnout a Monako, když se dostalo do vedení, zápas kontrolovalo,“ hodnotil Vrba.

„Potkali jsme se s výborným mužstvem, které nám ukázalo, kde jsme my a kde jsou oni,“ přidal sparťanský trenér a poukázal na neproměněnou příležitost Adama Hložka z první půle.

Od té doby začalo v zápase dominovat Monako. Ani po přestávce obrana francouzského celku letenské ofenzivní hráče k ničemu nepustila.

Naopak střídající Sofiane Diop poslal v 59. minutě centr na německého reprezentanta Kevina Vollanda, který nadvakrát prostřelil brankáře Florina Nitu a zvýšil tak na konečných 2:0.

Odveta v Monaku je na programu příští úterý. „Víra je vždycky. Samozřejmě bychom museli dát první branku, potom se může stát cokoliv. Určitě do Monaka pojedeme s tím, že chceme zápas ještě zdramatizovat. Musíme být aktivní, ani nám nic jiného nezbývá,“ dodal trenér Vrba.