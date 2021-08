Klíčová bude první branka, uvědomuje si Vrba. Hložka čeká v Monaku největší zápas na klubové scéně

Fotbalisté Sparty Praha se chystají na odvetný duel 3. předkola Ligy Mistrů. V Monaku budou proti domácímu celku dohánět dvoubrankovou ztrátu z pražské Letné. Podle útočníka Adama Hložka bude cestou k úspěchu hlavně proměňování brankových příležitostí. Zbraně rozhodně neskládá ani trenér Pavel Vrba, ačkoliv mu bude v úterním duelu chybět zraněný kapitán Bořek Dočkal. Monako 20:49 9. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťanský trenér Pavel Vrba | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Kdybych nevěřil ve zdramatizování, tak sem ani nemá cenu jezdit. Monako je velký favorit a po prvním výsledku ještě větší, než byl na začátku dvojutkání,“ řekl kouč Sparty Pavel Vrba na předzápasové tiskové konferenci. Jeho tým prohrál v prvním duelu s Monakem 0:2.

„Pro nás bude hlavně důležité využít každou situaci, kterou dostaneme ke vstřelení gólu. Když dáme rychlý gól, tak to určitě můžeme zdramatizovat,“ popsal Adam Hložek svůj recept na postup.

V domácím zápase měla Sparta jen jednu dobrou příležitost na začátku prvního poločasu, po zbytek utkání už ale Monako potvrzovalo roli favorita a do velkých příležitostí Spartu nepouštělo. S názorem Adama Hložka se ztotožnil i trenér Vrba, který také zmínil, jak bude důležitá první branka zápasu.

„Zápas bude hodně ovlivněný prvním gólem. Pokud se nám podaří vstřelit úvodní branku, tak by zápas mohl být hodně dramatický až do konce. Samozřejmě se budeme snažit o to, abychom ji první vstřelili,“ řekl Vrba.

Sparťanský trenér rovněž popsal, na co si musí dát jeho svěřenci největší pozor. „Líbila se mi jejich důsledná obrana a úžasná přechodová fáze, kdy se po jakékoliv naší ztrátě dostávali ve velkém počtu do finální fáze. V tom byli velice pružní a hodně nebezpeční,“ dodal.

„Na klubové scéně to bude určitě můj největší zápas a myslím si, že i pro většinu z týmu. Tým máme mladý, budou to dobré zkušenosti. Musíme předvést to nejlepší z nás a potrápit je,“ burcuje Hložek

Zápas Monako - Sparta začne v úterý ve 20.00, už o hodinu dřív nastoupí ve stejné fázi soutěže k odvetě také pražská Slavia proti Ferencvárosi. Oba zápasy odvysílá stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu.