Čvančara jde ze Sparty do Mönchengladbachu. Bundesligovému celku se upsal na pět let

Přestupovou částku kluby podle tradice nezveřejnily. Sparta uvedla, že Čvančaru uvolnila za mimořádných finančních podmínek. Podle spekulací médií by úřadující ligový mistr mohl za českého reprezentanta inkasovat v přepočtu více než čtvrt miliardy korun plus další částku za bonusy.

Čvančaru čeká druhé zahraniční angažmá, v mládeži v roce 2019 působil v italském Empoli, kde nastupoval za výběr do 19 let. Do Sparty přestoupil předloni v prosinci z Jablonce a zaznamenal v jejím dresu 24 soutěžních branek. V uplynulé sezoně 12 ligovými góly pomohl Letenským k prvnímu titulu po devíti letech, v závěru ročníku kvůli zranění nehrál.

Čvančara je z angažmá v desátém celku minulé sezony německé ligy nadšený. "Je skvělé být tady. Borussia má skvělý stadion. Už se nemůžu dočkat, až začnu pořádně trénovat, hrát tady a také dávat góly," prohlásil Čvančara.

Borussia si od něj hodně slibuje. "Tomáš je nebezpečný útočník a také má velkou rychlost. Přestože je ještě mladý, v profesionálním fotbale se už etabloval a v uplynulé sezoně poskočil do dospělé reprezentace. Je to velmi ambiciózní hráč a moc chtěl k nám do Borussie," uvedl sportovní ředitel německého klubu Roland Virkus.

Pozvánka do reprezentace

Povedené výkony v uplynulé sezoně vynesly Čvančarovi první pozvánku do národního A-týmu. Za reprezentaci si dosud připsal dva starty a při premiéře také jeden gól. Vedle Sparty a Jablonce působil Čvančara také v Opavě a na Vyšehradě, v mládeži mimo jiné hrával za rivala Letenských ze Slavie. Českou nejvyšší soutěž opouští s bilancí 73 zápasů a 25 gólů.

Sparta Čvančarovým odchodem přišla před vstupem do kvalifikace Ligy mistrů o jednu z hlavních útočných opor. Sportovní ředitel Tomáš Rosický ve čtvrtek v rozhovoru s novináři připustil, že v případě dotažení přestupu budou Letenští hledat náhradu. Média spekulují, že se Pražané zajímají o Nigerijce Victora Olatunjiho z Liberce.

Let's Czech out what's on telly pic.twitter.com/OI53c2pi7E — Gladbach (@borussia_en) July 14, 2023