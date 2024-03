Sparta může na Anfieldu vstřelit první gól českého týmu v historii. Slavia musí ubránit hvězdného Leaa

Přestože Sparta prohrála úvodní osmifinále Evropské ligy s Liverpoolem 1:5, má v odvetě o motivaci postaráno. Může se stát historicky prvním českým klubem, který dá na slavném stadionu Anfield gól. Odveta čeká i Slavii, která v Edenu přivítá AC Milán a bude dotahovat manko 2:4. Největší naději na postup má Viktoria Plzeň, která v prvním utkání remizovala se Servette Ženeva 0:0. Video Praha/Plzeň/Liverpool 13:19 14. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávista Tomáš Vlček brání hvězdného Portugalce Rafaela Leaa v dresu AC Milán | Zdroj: Reuters

Šance na postup je malá, šlo by spíš o zázrak, pokud by se Spartě podařilo v odvetě osmifinále Evropské ligy proti Liverpoolu smazat čtyřgólové manko z úvodního duelu. I přesto ale budou mít fotbalisté Sparty obrovskou motivaci uspět. Už jen kvůli tomu, kde se bude zápas hrát.

Poslechněte si, jaké zkušenosti má se slavným stadionem Anfield trenér Sparty Brian Priske

„Je to úžasné místo, kde chce každý být,“ říká Priske, který sám na slavném stadionu hrál. Moc dobře tedy ví, že stačí pouze krok na trávníku Anfieldu k tomu, aby byli hráči dostatečně motivováni, i když do zápasu jdou se skóre 1:5. „Jestli tomu tak nebude, tak mají problém,“ tvrdí Priske.

Postupový gól na Anfieldu

Liverpool na Anfieldu neprohrál už 30 soutěžních utkání v řadě. Rozdílem čtyř gólů, který by zaručoval prodloužení, padl naposledy s Evertonem, a to v roce 1964. Krásné vzpomínky a recept na Anfield má bývalý záložník FC Reading Marek Matějovský. Ten dal na hřišti Liverpoolu svůj premiérový gól v anglické lize.

„To domácí prostředí a fanoušci je ženou. Je to něco neskutečného. S Readingem jsme s Liverpoolem hráli v FA Cupu, v prvním utkání doma jsme remizovali a na Anfieldu jsme vyhráli a postoupili. Takže papírově slabší soupeři tam mají šanci, ne že ne,“ vypráví své zkušenosti Matějovský.

Odveta osmifinále Evropské ligy mezi Liverpoolem a Spartou začne ve 21 hodin. Ve stejné fázi soutěže už od 18.45 vyzve Slavia AC Milán.

Dvoubrankové manko Slavie

Slavia bude v Edenu proti AC Milán dohánět ztrátu po výsledku 2:4 ze San Sira. Taky ve druhém souboji s italským velkoklubem si Slavia bude muset dávat pozor na největší ofenzivní hvězdu soupeře – křídelníka Rafaela Leaa.

Portugalský reprezentant byl před týdnem jednou z ústředních postav zápasu se Slavií. V první půli nejdřív přihrál na úvodní gól Olivieru Giroudovi, v samotném závěru pak na levé straně roztancoval obránce Tomáše Vlčka a jeho zakončení dorazil do branky Christian Pulišić.

„Připravoval jsem se na něj, věděl jsem, že má klíčku dovnitř i ven, takže je strašně těžké takového hráče bránit, protože ještě do toho, jak z toho se dostane, je extrémně rychlý,“ řekl po utkání na stadionu AC Milán Vlček.

Do Itálie přestoupil Leao v létě 2019 z francouzského Lille, v předminulé sezoně byl nejproduktivnějším hráčem Serie A a pomohl AC k mistrovskému titulu po dlouhých jedenácti letech. Jen v italské lize se zatím trefil dvaačtyřicetkrát a v prosinci 2020 dal dokonce nejrychlejší gól historie soutěže. V utkání na hřišti Sassuola mu na něj stačilo šest sekund.

„Měli jsme hodně videa, měli jsme i individuální video přímo na něj, a já si myslím, že to je nebránitelný hráč, pokud se dostane do flow a má prostor si nabrat balon do rychlosti. Ať na něj hraje kdokoliv, má to ten obránce hodně těžké,“ přiznává asistent kouče Slavie Milan Kerbr.

Módní ikona a rapper

V národním týmu Leao nastupuje po boku hvězdného Cristiana Ronalda, který stejně jako on začínal ve Sportingu Lisabon. Život čtyřiadvacetiletého křídelníka ale zdaleka není jenom o fotbale. Jeho velkým koníčkem je móda a oblíbil si taky rap. Hudbu skládá pod uměleckým jménem Way45 a na serveru YouTube má už desítky songů.

„Jsem introvert, nedokážu sdílet své pocity, tak je píšu na papír. Číslo 45 v mé hudební přezdívce odkazuje na číslo domu, ve kterém jsem vyrůstal. Anglické slovo way zase reprezentuje moji cestu. Snažím se oba světy oddělit. Buď mám období, kdy jsem oddaný hudbě, nebo se soustředím na fotbal,“ prozradil Leao pro youtubový kanál AC Milán.

Radiožurnál Sport nabídne zápas v přímém přenosu, stejně jako odvetu osmifinále Evropské konferenční ligy mezi Plzní a Servette Ženeva, která začne ve stejný čas.

Plzeň si doma věří

Nejblíž k postupu je Viktoria Plzeň, pro kterou by to bylo historicky první čtvrtfinále v některém z evropských pohárů. Viktoria v úvodním utkání Konferenční ligy na hřišti Servette Ženeva remizovala 0:0, a její kouč Miroslav Koubek varuje před podceněním švýcarského šampiona.

„Očekávám ve smyslu fyzična velmi těžkého soupeře. Musíme se úplně vyždímat, abychom tomuto velmi dobře organizovanému mužstvu dokázali čelit. Věřím, že to je v našich silách v domácím prostředí,“ doufá trenér Viktorie Koubek.