Sparta obratem ukázala sílu. Od Klimenta se můžeme těšit na další gólovou sérii, myslí si Horváth

Sobotní duel nejvyšší domácí fotbalové soutěže mezi Karvinou a Spartou se nevídaně protáhl. Dva výpadky elektřiny hned dvakrát poslaly fotbalisty do kabin. „Diváci si mohou vzít bundu nebo deku, hráči ne. Pro nikoho to určitě nebyla příjemná situace," vrací se Pavel Horváth k vynuceným pauzám v chladném sobotním počasí. Jak složité utkání čeká Plzeň na půdě Teplic? Nastartuje Jan Kliment v Olomouci další gólovou sérii? Rozhovor Praha 11:09 16. února 2025

Sobotní duel Karviné se Spartou hned dvakrát přerušil asi dvacetiminutový výpadek osvětlení. Zažil jste během aktivní kariéry někdy něco podobného?

V takovém rozsahu určitě ne. Zažil jsem přerušení kvůli dýmovnicím, i kvůli světlům, ale tak dlouhé nikdy ne.

Jak moc nepříjemné to pro hráče mohlo být, navíc v tak mrazivém počasí, které v sobotu panovalo?

Je to nepříjemné za normálního počasí, ale zvlášť v takovém mrazu. Hráči jsou rozehřátí, svaly rázem ztuhnou, když se přestane hrát. Samozřejmě diváci si mohou vzít bundu nebo deku, ale fotbalisté ne.

Jak by se v takové situaci měl ideálně zachovat trenér a udržet koncentraci fotbalistů?

Je potřeba v takovém mrazu mužstvo co nejrychleji stáhnout do tepla do šatny. I uvnitř to chce ale přečkat v lehkém pohybu. Je to každopádně nepříjemnost a nevídané.

Pražané v Karviné po deseti odehraných minutách prohrávali už 0:2, ale utkání nakonec dokázali otočit a vyhrát 3:2. Ukázala Sparta, že už je definitivně venku z podzimní krize?

Začátek jim nevyšel a určitě tam budou mít vztyčený varovný prst. Dát tři góly venku a otočit zápas, který prohráváte 0:2, není jednoduché. Je to určitý signál, který dokazuje, že Sparta je silná a musí se s ní počítat.

Dalším členem Klubu ligových kanonýrů se stal Jan Chramosta, který stý gól vstřelil v utkání na hřišti Českých Budějovic. V čem je jeho síla?

Doufám, že přijde do pořadu Desítka, protože toho zažil opravdu dost. Jeho sílu vidím v tom, že jednoduše umí dávat góly. Umí se dostat do gólových situací, které promění. Jeho úspěch je zasloužený a moc mu to přeji.

Po zranění kotníku se na hřiště vrátil útočník Olomouce Jan Kliment a hned proti Pardubicím skóroval. Mohou Hanáci i vzhledem k tomu, že mají zpátky v sestavě nejlepšího střelce ligy, pomýšlet na příčky, které zaručují účast v pohárové Evropě?

Honza jim určitě chyběl a podle všeho se zpátky na hřiště hodně těšil. Návraty po zranění jsou těžké, ale podařilo se mu hned vstřelit gól. Zranění ho provázejí, tak je dobře, že to překonal. Můžeme se od něj těšit na další gólovou sérii.

Fotbalisty Plzně po prohře v Evropské lize na půdě Ferencvárose čeká výjezd do Teplic. Jak si poradí s náročným programem zápasů?

Nemají to jednoduché. Teplice jsou nepříjemný soupeř. Může se to lámat, protože pokud by Plzeň zápas v Teplicích nezvládla, tak už má Spartu na zádech. Plzeň rozhodně nemá lehkou pozici.

Co očekáváte od nedělního utkání Slavie proti Baníku Ostrava?

Bude vyprodáno. Slavia hraje o titul a Baník prožívá po dlouhé době nejlepší sezonu. Na zápas se moc těším.