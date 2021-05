Nikdo si nedaruje ani metr, ujistil Vrba před prvním duelem s Plzní. Bílek jde proti ‚své‘ Spartě

Souboje Sparty s Plzní patří v posledních letech mezi nejvyhrocenější zápasy ve fotbalové lize. A středeční dohrávka dostala po pondělní změně trenéra na západě Čech další rozměr.

„Ve Spartě jsem působil dlouho jako hráč, byl jsem tam i jako trenér. Očekávám hezký zápas,“ řekl Michal Bílek, který se jako nový trenér Plzně postaví proti, jak sám nedávno prohlásil, milované Spartě.

„Naším cílem je dostat se do kvalifikace do evropských soutěží, takže potřebujeme zabrat hned v prvním zápase,“ podotkl nový kouč Viktorie.



Jako trenér ale Bílek z osmi předchozích zápasů proti Spartě vyhrál jeden jediný. A to ten poslední, když před dvěma a půl lety vedl Zlín. To Pavla Vrbu na opačné straně dokonce čeká premiérové utkání proti Plzni, kde zažil nejúspěšnější část své dosavadní trenérské kariéry.

„Bylo to o mimořádných výsledcích, které se nám v určitých obdobích dařily. Zažil jsem tam poháry a několik titulů, takže na to rád vzpomínám,“ přiznává Vrba, že má pro Plzeň stále slabost.

Tentokrát ale bude stát proti bývalým svěřencům Pavlu Horváthovi a Marku Bakošovi, kteří jsou na západě Čech asistenty trenéra.

„Na Bakyho i Horviho se těším, takže před zápasem a po něm tu bude určitě přátelská atmosféra. Ale v zápase si nikdo nedaruje ani metr,“ ujistil Vrba.



První ligový duel Pavla Vrby proti Plzni, který bude zároveň premiérou Michala Bílka na lavičce západočeského klubu, začne v 18.00 a na serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat v online reportáži.