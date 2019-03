Plzeň táhnou bývalí hráči Sparty. Jako soupeř přijede na Letnou i Brabec

Vzájemný zápas v květnu 2006 byl pro Plzeň památný zápas, a jak ukázaly poslední sezony, pro Spartu také. Viktoria proti laxně hrajícím domácím zvítězila 3:1 a zachránila se v první lize. Domácí fanoušci tehdy slavili s trenérem hostů Františkem Strakou a těžko mohli tušit, že právě Plzeň je o spoustu dalších oslav připraví. Praha 21:03 8. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Brabec slavil úspěchy v dresu Sparty. Teď ale přijede jako soupeř | Foto: ČTK

Z plzeňské Viktorie se časem stal pro Spartu konkurent v boji o nejvyšší příčky. A klíčoví hráči Plzně byli v mnoha případech právě bývalí hráči pražské Sparty.

„Bylo mi jasně naznačeno, že moje pozice nebude taková, jaká byla. Neměl bych tolik času na hřišti. Tím pádem bych si nemohl udobřit fanoušky. O moje služby už nebyl zájem a vše směřovalo k odchodu,“ říkal v roce 2008 Pavel Horváth pro Radiožurnál.

Pozdějšího lídra Viktorie následovali do pivovarnického města i další. Reprezentační dres si díky tomu plzeňskému vyzkoušeli David Limberský nebo Daniel Kolář. Ze Sparty odcházeli jako nechtění. Ne jako Jakub Brabec. Bojovný stoper před odchodem do belgického Genku bavil na Letné srdnatým projevem a důležitými góly.

„Plzeň je špičkový klub. Hraje každý rok o poháry. Teď hraje o titul a já se toho chci zúčastnit. Chci pomoct Plzni a chtěl bych zasáhnout do co nejvíce utkání. Zároveň se i poprat o reprezentaci,“ řekl Brabec k plzeňskému angažmá. V národním týmu by si Brabec zahrál i s Bořkem Dočkalem.

Kapitán reprezentace a také Sparty ale nechce rozebírat, proč tomu tak nebude i v rudém dresu: „Chápu, že je to zajímavé. Ale není to něco, co bych měl hodnotit. Ať už z osobního nebo fotbalového hlediska. Každý jde nějakou svojí cestou. Já jsem do toho nebyl zapojený a nemám dostatek informací, abych se k tomu mohl vyjadřovat,“ řekl Dočkal pro Radiožurnál.

A v sobotu tak Jakub Brabec bude jedním z devíti plzeňských fotbalistů, kteří na Letné chodili i do domácí šatny. Na opačné straně to platí o jediném hráči - třetím brankáři Sparty Davidu Bičíkovi.

