Poslední šance udělat na Plzeň tlak, burcuje Dočkal. Na Letné se utkají nejúspěšnější týmy české ligy

Kluby s největším počtem titulů v historii samostatné české ligy, vyprodaná Letná, návrat bývalého Sparťana Jakuba Brabce v dresu Plzně... O emoce nebude v souboji Sparty a Plzně rozhodně nouze. Navíc oba týmy hrají ve 24. ligovém kole o hodně. Praha 10:09 9. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas s Plzní musíme zvládnout, hecuje spoluhráče ze Sparty Bořek Dočkal | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Každý cítí, že se blíží velký zápas a všichni vědí, že bude vyprodaný stadion. Možná je to v téhle sezoně první a poslední šance udělat na ně nějaký tlak zespoda,“ říká Bořek Dočkal, že i pro něj je duel s Plzní jiný než ostatní ligové zápasy.

ONLINE: Sparta - Plzeň Číst článek

„Jestli chceme se situací nad námi něco udělat, jednoznačně musíme zápas zvládnout,“ burcuje kapitán Sparty.

Pražané před zápasem s úřadujícími mistry cítí šanci ještě se vrátit do boje o postup do Ligy mistrů. Jenže Plzeň zase chce držet krok s vedoucí Slavií, která má na čele tříbodový náskok.

„Titul nemáme ve vlastních rukou, musíme čekat na zaváhání Slavie. Ale chceme udělat všechno pro to, abychom Slavii dostali pod tlak, abychom ji neustále honili. Zápasy se Spartou a Slavií jsou jiné, většinou jsou vyprodané stadiony a má to úžasnou atmosféru,“ ví plzeňský trenér Pavel Vrba.

Recept na Západočechy by spoluhráčům mohl poradit obránce Matěj Hanousek, který na podzim ještě v dresu Jablonce slavil nad obhájci titulu výhru 3:0. Teď už jako Sparťan nastoupí proti Plzni před vyprodanou Letnou.

Plzeň táhnou bývalí hráči Sparty. Jako soupeř přijede na Letnou i Brabec Číst článek

„Hrál jsem v Dukle a Jablonci, tak je to pro mě zadostiučinění. Po sedmi letech v lize jsem se dostal do týmu, na kterých chodí v Jablonci. V Dukle a Jablonci to bylo hrozně super, ale tohle jsem nezažil, tak se na každý takový zápas těším,“ přiznává obránce Sparty Matěj Hanousek před duelem s Plzní.

Souboj dvou nejúspěšnějších klubů v historii samostatné české ligy začne v 17 hodin a 30 minut a na Radiožurnálu můžete poslouchat přímý přenos celého utkání. Server iROZHLAS.cz nabídne textový online.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 9. 3. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 23 19 1 3 57:18 58 2. Plzeň 23 17 4 2 35:17 55 3. Sparta 23 13 5 5 38:20 44 4. Jablonec 24 12 4 8 44:24 40 5. Ostrava 23 11 5 7 31:22 38 6. Zlín 23 10 3 10 29:29 33 7. Liberec 23 8 7 8 24:20 31 8. Ml. Boleslav 23 8 6 9 41:38 30 9. Teplice 24 8 5 11 26:34 29 10. Olomouc 23 8 4 11 25:34 28 11. Slovácko 23 9 1 13 25:36 28 12. Příbram 23 7 5 11 29:52 26 13. Opava 23 7 4 12 32:38 25 14. Bohemians 1905 23 5 7 11 20:32 22 15. Karviná 23 4 5 14 27:43 17 16. Dukla Praha 23 4 4 15 18:44 16

Fortuna liga | 24. kolo 8.3. FK Jablonec - FK Teplice 2:1 9.3. MFK Karviná - Bohemians Praha 1905 9.3. FK Mladá Boleslav - 1.FK Příbram 9.3. FC Fastav Zlín - FK Dukla Praha 9.3. SFC Opava - 1.FC Slovácko 9.3. AC Sparta Praha - FC Viktoria Plzeň 10.3. SK Slavia Praha - FC Baník Ostrava 10.3. SK Sigma Olomouc - FC Slovan Liberec