Plzeňským fanouškům můžeme zakázat výjezd, říká předseda disciplinární komise k výtržnictví na Letné

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Spartou Praha a Plzní po sobotním utkání 24. ligového kola, v němž pyrotechnika hozená ze sektoru pro hostující fanoušky poranila několik diváků. Komise se bude dále událostmi zabývat na pravidelném čtvrtečním zasedání. Praha 20:57 11. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Plzně během zápasu na Spartě. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

S domácím pořadatelským klubem bude disciplinárka řešit zejména pronesení a použití pyrotechniky, s Viktorií pak přestupky použití pyrotechniky a výtržnosti fanoušků.

Stadion Sparty před zápasem prohledali pyrotechnici se psy, zadržený muž odmítl vypovídat Číst článek

„Disciplinární řád nám v tuto chvíli umožňuje kluby trestat peněžitým trestem, případně i přistoupit k uzavření stadionu nebo jeho části. A to se týká obou provinivších se klubů,“ uvedl v tiskové zprávě předseda disciplinárky Richard Baček.

„U hostujícího klubu můžeme v rámci trestu uzavření stadionu přistoupit k takzvanému zákazu výjezdu. Tyto tresty mohou být uloženy v nepodmíněné nebo podmíněné podobě. Pokud se jedná o Spartu, tak komise bude také posuzovat, zdali klub skutečně udělal všechna potřebná opatření,“ dodal.

Podle policie pyrotechnika hozená v druhé půli utkání z "kotle" hostů poranila několik diváků ve vedlejším sektoru. Těžkooděnci následně sektor plzeňských příznivců vyklidili. Zadrženému muži, který způsobil zranění ženě, hrozí až deset let vězení. Celkem zaznamenali policisté 21 přestupků a dva trestné činy. Pyrotechnika však přilétla i opačným směrem z domácího sektoru do "kotle" soupeře a to nejméně v jednom případě ve 33. minutě. Není tedy přesně jasné, jak incident probíhal a kdo jej vyprovokoval. Sparta ve šlágru kola vyhrála nad Plzní jasně 4:0.

Jednání fanoušků odsuzujeme, říká LFA

„LFA důrazně odsuzuje jednání fanoušků, ke kterému došlo. Je nám líto následků, které jsou s tím spojené. Je třeba však zmínit, že se jednalo o ojedinělý případ, který se liší od běžného chování fanoušků na ligových stadionech. Současně kvitujeme, že se díky modernímu kamerovému systému podařilo téměř okamžitě dopadnout pachatele, a věříme, že bude za své chování náležitě potrestán,“ uvedla LFA v prohlášení. „LFA vnímá v současnosti pyrotechniku jako jeden z nejvážnějších problémů na ligových stadionech,“ doplnil bezpečnostní manažer LFA Vít Kraus.

Disciplinárka může potrestat výtržníka pouze tehdy, pokud je členem LFA. „Použití pyrotechniky může trestat správní orgán nebo soud. V případě, že je dotyčný členem FAČR, může k trestu přistoupit i naše disciplinární komise. Pokud se divák třeba právě použitím pyrotechniky proviní proti návštěvnímu řádu, může mu zákaz vstupu na stadion udělit také samotný klub,“ vyjmenoval Kraus.

„Právě z těchto důvodů se snažíme klubům pomoci při zkvalitnění kamerových systémů tak, jak k tomu došlo třeba právě na stadionu Sparty, která instalovala nový systém nedávno a při vyhodnocení sobotních událostí byl velkým přínosem,“ dodal