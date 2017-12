Spartu po nevydařeném podzimu čeká zúžení kádru. Budeme čekat na telefonech, říká Zahustel

Utratili stovky milionů korun za hvězdné posily ze zahraničí a vsadili na italského kouče, jenže ani tato kombinace klubovému vedení úspěch nepřinesla. Místo toho na Letné analyzují zřejmě nejhorší podzim v historii samostatné české soutěže. Vždyť osmnáct bodů na první příčku fotbalisté Sparty ještě nikdy od rozdělení Československa před ligovým jarem neztráceli. Praha 16:01 4. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový zápas Sparta proti Slavii. Zleva Ondřej Zahustel ze Sparty a Mick Van Buren ze Slavie. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Trenér Andrea Stramaccioni už měl být touto dobou doma, alespoň tedy podle data jednosměrné letenky, kterou mu symbolicky někteří fanoušci Sparty v závěru ligového podzimu objednali. Italský kouč teď ale ještě na Letné obhajuje svou práci, počítá s tím, že v ní bude pokračovat, jen fotbalistů nebude mít tolik.

Říká, že pro něj bylo složité udržovat ve správné kondici tolik dobrých hráčů v jedné soutěži, aniž by hlasitěji zmínil, že se do těchto potíží dostal po vyřazení z evropského i domácího poháru i svou vlastní vinou.

VIDEO | To nejdůležitější z tiskové konference s Andreou Stramaccionim po zápase s Mladou Boleslaví. #acspartahttps://t.co/rn8IvPl9ZM pic.twitter.com/2i4a5Wsstc — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 3. prosince 2017

„Vnímám, že nás je hodně a přitom hrajeme jen jednu soutěž. Takže nějaké změny v kádru očekáváme. Budeme na telefonech a budeme čekat, co se bude dít,“ cítí teď napětí před očekávaným zúžením kádru obránce Ondřej Zahustel.

I když v závěru podzimu pravidelně nastupoval v základní sestavě, říká: „S tím musí tak nějak počítat každý, musí na to být připravený. Je to těžké, doufám, že se to nestane. Určitě bych to ale nebral lehce, protože jsem ve Spartě dva roky. Líbí se mi tu, je fajn hrát za Spartu a moc si toho vážím. Pro mě by to bylo těžké.“

A to i přesto, že to teď na Letné není nejklidnější adresa. Na hřišti ani v hledišti, kde se jedna část fanoušků snaží podpořit fotbalisty a ta druhá vyhání italského kouče a lidi z vedení klubu.

„Samozřejmě to není nic příjemného, ale de facto jsme to zavinili sami na hřišti. Holt kotel už to nechtěl akceptovat, několik zápasů byl prázdný. Pár lidí fandilo, pár lidí naráželo na trenéra. Je to hořké, ale to je fotbal,“ přiznává Radiožurnálu Ondřej Zahustel, i když tuší, že se pouští na tenký led. Třeba nejlepší střelec klubu posledních let David Lafata v průběhu podzimu v televizním pořadu naznačil, že to s komunikací v kabině plné zahraničních posil není ideální, a ze sestavy se pak postupně vytrácel.

„Není to optimální. Je tam hodně cizinců. Nevím, jestli se chtějí učit česky, nebo ne, ale že by tam byl vyloženě nějaký problém, že bychom mezi sebou měli konflikty, to ani náhodou. Nějaká menší jazyková bariéra tam je, ale to k tomu patří,“ myslí si obránce Sparty Ondřej Zahustel.