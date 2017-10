Sparta po penaltové prohře s Baníkem končí v Mol Cupu. Slavia po přestávce otočila v Jihlavě

Fotbalisté Sparty překvapivě prohráli v osmifinále domácího poháru MOL Cupu s Ostravou 2:4 po penaltovém rozstřelu a vypadnutím podtrhli nepovedený podzim. Letenští dokázali dvakrát vyrovnat a zápas tak skončil po prodloužení nerozhodně 2:2, ale při pokutových kopech měli pevnější nervy hráči Baníku, kteří ani jednou nezaváhali. Do čtvrtfinále zato postoupila Slavia, která vyřadila Jihlavu 3:1, když otočila skóre třemi góly za sedm minut. Praha 20:00 25. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jonathan Biabiani ze Sparty | Zdroj: ČTK

Trenér Sparty Stramaccioni udělal oproti víkendovému vítěznému utkání v Jablonci několik změn. V základní sestavě nově nastoupili Karavajev, Mavuba, Mareček a Ben Chaim, naopak Rosický stejně jako zraněný Václav Kadlec nebyl ani na lavičce. Jen na střídačce zůstal ostravský lídr Baroš.

Sparťané, kteří jsou v lize až pátí, vstoupili do utkání poněkud laxně. Baník tak dělal bojovnou hrou favoritovi problémy a v 37. minutě se dostal do vedení. Pazdera po autu poslal centr do vápna a nepokrytý Hrubý hlavou otevřel skóre.

Prvním čtvrtfinalistou Mol Cupu je Jablonec, Teplice končí po porážce od Hradce Číst článek

Sparta probudila až dlouho po začátku druhé půle. Štetinovu tutovou šanci v 57. minutě však vychytal Šustr, který si vzápětí poradil i s Marečkovým volejem a Kadlecovou hlavičkou.

V 77. minutě už domácí svou převahu korunovali vyrovnáním. Na rohový kop si naskočil střídající Janko a hlavou zaznamenal svůj první soutěžní gól v dresu Sparty. V úvodu prodloužení domácí promarnili další velkou možnost a v 93. minutě přišel trest, když po centru hlavou skóroval Azackij a dal první soutěžní gól za Baník.

Ve 107. minutě bylo znovu srovnáno. Do míče se ve vápně položil Šural a nůžkami překonal Šustra. Ve třetí sérii penalt pak přestřelil Néstor, kterého poté napodobil spoluhráč Karavajev a Baník mohl slavit.

Jihlava vedla proti Slávii po gólu Martina Nového, ale Michal Frydrych s Tomášem Necidem a Perem Egilem Floem zařídili postup favorita třemi góly za sedm minut.

Slavia udělala oproti poslednímu ligovému utkání hned osm změn v sestavě. A na souhře to bylo znát. Ve 21. minutě tak šla do vedení Jihlava.

Slavia po 36 zápasech v lize prohrála. Plzeň je i po jedenácti kolech stoprocentní a vede už o 11 bodů Číst článek

Nový dostal přihrávku na střed hřiště a střelou zpoza vápna překonal brankáře Kováře. Slavia se snažila o rychlé vyrovnání, ale chyběla jí přesnost. Když už se Necid dočkal gólu, neplatil kvůli ofsajdu.

Vyrovnání přišlo až v 52. minutě. Střídající Van Buren vysunul Frydrycha, který si všiml, že je gólman vyběhnutý, poslal míč na bránu a Rakovan už nestihl zacouvat do branky. Slavii to nastartovalo k rychlému obratu.

Van Buren, který hru Slavie hodně rozhýbal, už za pět minut našel ve vápně Necida a ten z otočky poslal hosty do vedení. A za další dvě minuty zužitkoval Zmrhalovu přihrávku norský bek Flo a dorazil Jihlavu. Ta po třech inkasovaných gólech za sedm minut neměla sílu na odpověď.

Konec zápasu. Slavia otočila nepříznivý poločasový výsledek a po výhře 3:1 postupuje přes @fcvysocina do čtvrtfinále @MOL_Cup #jihlsa pic.twitter.com/3I3GLboZpu — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 25 October 2017

Fotbalisté Zlína postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. Obhájci trofeje v osmifinále MOL Cupu na hřišti druholigové Vlašimi vyhráli až po penaltovém rozstřelu 5:4, v základní hrací době i po prodloužení zápas skončil 1:1.

Zlínští ve Vlašimi většinu prvního poločasu kontrolovali hru až ve 33. minutě otevřel skóre Železník. Druhý poločas začali aktivněji domácí a po hodině hry už Vlašim vyrovnala. Kadlec utekl obraně a nacentroval na Fotra, který hlavou překonal Dostála.

Při pokutových kopech měli pevnější nervy "Ševci". Matejov, Mehanovič, Diop, Traoré i Džafič své pokusy proměnili, na domácí straně neuspěl Hadaščok. Účastník letošní Evropské ligy si tak spravil chuť po nedělním domácím debaklu 1:5 s Mladou Boleslaví.

V prvním středečním osmifinále MOL Cupu postoupili fotbalisté Mladé Boleslavi postoupili, když zvítězili 4:2 na hřišti třetiligových Domažlic. Dva góly hostů vstřelil Jan Chramosta a po jednom Marek Matějovský a Petr Mareš.

Osmifinále MOL Cupu, českého fotbalového poháru:

Sparta Praha - Baník Ostrava 2:2 (1:1, 0:1), na pen. 2:4

Branky: 77. Janko, 107. Šural - 37. Hrubý, 93. Azackij. Penalty proměnili: Šural, Janko - Pazdera, Hrubý, J. Šašinka, O. Šašinka. Neproměnili: Néstor, Karavajev. Rozhodčí: Pechanec - Myška, Flimmel. ŽK: Mavuba, Mareček, Janko, Sáček - Morgan, Šindelář, Stáňa, Šustr, Pokorný, Azackij, O. Šašinka, J. Šašinka. Diváci: 4213.

Sestavy:

Sparta: Dúbravka - Karavajev, Štetina, Hovorka, M. Kadlec - Mareček, Mavuba (67. Janko) - Ben Chaim (45. Néstor), Lafata, Vatajelu (46. Sáček) - Šural. Trenér: Stramaccioni.

Ostrava: Šustr - Pazdera, Pokorný, Azackij, Morgan - Šindelář - Sus (71. Stáňa), De Azevedo (114. O. Šašinka), Hrubý, Granečný - Poznar (84. J. Šašinka). Trenér: Kučera.

Vysočina Jihlava - Slavia Praha 1:3 (1:0)

Branky: 21. Nový - 52. Frydrych, 57. Necid, 59. Flo. Rozhodčí: Houdek - Kubr, Vlasjuk. ŽK: Zaviška - Bílek. Diváci: 2348.

Sestavy:

Jihlava: Rakovan - Tlustý (65. Urblík), Kryštůfek, Krejčí, Keresteš - Záviška, Vaculík, Nový, Novotný (76. Dvořák) - Rabušic (68. Klíma), Ikaunieks. Trenér: Kopecký.

Slavia: Kovář - Frydrych, Jugas, Bílek, Flo - Hromada, Rotaň - Stoch (46. Van Buren), Danny (77. Altintop), Zmrhal - Necid (90.+2 Škoda). Trenér: Šilhavý.

Sellier & Bellot Vlašim - Fastav Zlín 1:1 (0:1), na penalty 5:4

Branky: 62. Fotr - 33. Železník. Penaltu proměnili: Jeslínek, Tusjak, Fotr - Matejov, Mehanovič, Diop, Traoré, Džafič. Penaltu neproměnil: Hadaščok (Vlašim). Rozhodčí: Lerch - Černý, Koval. ŽK: Podio (Zlín). Diváci: 804.

Sestava Zlína: Dostál - Bartošák, Hnaníček, Janíček, Matejov - Džafič, Podio (60. Traoré), Hronek (46. Jiráček), Kopečný - Železník (80. Diop), Mehanovič. Trenér: Páník.

Jiskra Domažlice - FK Mladá Boleslav 2:4 (1:2)

Branky: 36. Došlý, 68. Braun - 12. a 45. Chramosta, 75. Matějovský, 76. Mareš. Rozhodčí: Ardeleanu - Kotalík, Pečenka. ŽK: Stronati, Magera (oba M. Boleslav). Diváci: 1265.

Sestava M. Boleslavi: Agajev - Takács, Magera, Stronati, Fleišman - Hubínek, Mareš - Přikryl (87. Fabián), Matějovský (83. Rada), Chramosta (69. Mingazov) - Mebrahtu. Trenér: Uhrin ml.