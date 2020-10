Mohlo to být horší, naštěstí Zlatan nedal penaltu, hodnotí prohru Sparty v Miláně trenér Kotal

Ze tří českých klubů v základních skupinách Evropské ligy uspěli včera jen fotbalisté Slavie, kteří porazili Leverkusen 1:0. Liberec i Sparta utrpěly tvrdé porážky na hřištích soupeřů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak trenér Vávlav Kotal hodnotí zápas s AC Milán

Na stadionu AC Milán navíc Sparta znovu prohrála o tři góly stejně jako o týden dřív doma s Lille.

„Bylo to pro nás další setkaní se špičkovým evropským fotbalem. Stejné hodnocení jako z Lille. Jestliže chcete hrát na téhle úrovni, tak nemůžete udělat takové chyby. My se vlastním špatným výběrem místa dostaneme pod tlak a to je náš největší problém,“ prohlásil trenér fotbalové Sparty Václav Kotal po prohře na hřišti AC Milán 0:3.

Nejen hodnocení bylo stejné jako před týdnem, ale i gólový rozdíl. Pražané znovu prohráli o tři góly.

„Mohlo to být i horší, naštěstí Zlatan nedal penaltu. Jestli chci hrát dopředu, tak musím mít kvalitní výběr místa. My jsme neustále přebírali míč na vlastní branku a kombinovali místo dopředu, dozadu a to s takovým soupeřem nemůže vést k úspěchu,“ uvědomoval si Kotal.

Zkušenosti a ponaučení

Po dvou odehraných zápasech tak Sparta zůstává ve skupině Evropské ligy bez bodu poslední s hrozivým skóre 1:7.

„Máme další velkou zkušenost s pohárovým zápasem a musíme si z toho vzít ponaučení. Podíváme se na to ještě jednou a budeme se snažit v příštích zápasech ty zkušenosti uplatnit.“ Řekl obránce Ondřej Čelůstka.

Nejbližší šanci budou mít fotbalisté Sparty proti Celticu. Už příští čtvrtek nastoupí v Glasgow, o tři týdny později pak stejného soupeře přivítají v Praze.