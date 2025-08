Jaro bez pohárů by byl velký neúspěch, upozorňuje Zelený před zápasem Sparty s arménským soupeřem

Obránce či záložník Jaroslav Zelený se nezabývá tím, na jaké soupeře fotbalisté Sparty v předkolech Konferenční ligy narážejí. Hlavní motivací je pro něj i jeho spoluhráče postup do hlavní fáze, protože podzimní neúčast v pohárech by považoval za velký neúspěch. Řekl to na tiskové konferenci před čtvrtečním úvodním zápasem 3. předkola s Ararat-Armenií. Praha 17:14 6. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Zelený | Foto: Mária Sváčková | Zdroj: Profimedia

Letenští se v minulých dvou sezonách probojovali do osmifinále Evropské ligy a následně po 19 letech do Ligy mistrů. V těchto soutěžích narazili na věhlasné soupeře jako Galatasaray Istanbul, Liverpool, Manchester City, Atlético Madrid nebo Inter Milán.

V uplynulém ročníku si až na poslední chvíli čtvrtým místem v lize zajistili start ve třetí pohárové soutěži. Ve 2. předkole Konferenční ligy vyřadili kazachstánské Aktobe po prohře 1:2 venku a domácí výhře 4:0.

Pokud Pražané zvládnou i dvojzápas s arménským mužstvem, v závěrečném předkole se utkají s FC Riga, nebo Beitarem Jeruzalém. Ve všech případech jde o soupeře, s nimiž Sparta nikdy nehrála.

"Myslím si, že nejenom pro mě je motivace jednoduchá. Prostě musíme postoupit do hlavní fáze, protože mít podzim, potažmo jaro bez pohárů, by pro všechny byl velký neúspěch. Ani nejde o ty soupeře, proti kterým hrajeme, ale jenom tu vidinu, že to musíme zvládnout, protože chceme nastartovat sezonu líp, než jsme skončili tu minulou. Tohle je pro mě stoprocentně (motivace), ale myslím si, že takhle to mají všichni," prohlásil Zelený.

Ararat-Armenii považuje za hodně neznámý tým pro všechny. "Je to těžké. Dneska už jsme koukali na video, ale je to i trošku neznámá z toho důvodu, že přebudovali tým, takže se nedal úplně použít materiál z minulé sezony. Viděli jsme teď předkolo, co hráli (s Universitateou Kluž), takže není úplně jednoduché vyloženě vyčíst, kde by mohly být jejich silné stránky. Bude nám muset stačit to, co jsme viděli. Musíme je porazit i bez toho, aniž bychom je měli načtené do úplného detailu," uvedl dvaatřicetiletý rodák z Hradce Králové.

"Pro nás bude nejpodstatnější hrát ve vysoké intenzitě, jako jsme to třeba zvládli v minulém zápase (s Aktobe). Trenéři říkali, že trošku odcházejí už v druhé části druhého poločasu, takže na ně musíme vlítnout o něco lépe než třeba první zápas v Aktobe, kde intenzita naší hry nebyla úplně optimální. V tom si myslím, že by mohl být klíč k úspěchu. Když jim budeme od začátku šlapat na paty a hrát nahoře ve vysoké intenzitě, napadat je a dostávat je pod tlak," řekl Zelený.

Role favorita se nezříká. "Se vší úctou k soupeři si myslím, že bychom to měli zvládnout. Aktobe bylo taky nevyzpytatelné. Taky nás potrestalo první zápas, i když papírově jsme byli favoriti. Na papíře si myslím, že to asi tak všichni vnímají. A my si do toho zápasu věříme, že to zvládneme," uvedl někdejší hráč Hradce, Karviné, Jablonce, Slavie a Mladé Boleslavi.

Sparta vyhrála poslední tři soutěžní utkání, v nichž nastřílela 10 gólů. "Myslím si, že v kvalitě se ještě pořád můžeme zvednout, ale už se tam začínají objevovat věci, které tam na začátku sezony nebo v přípravě úplně nebyly a dost na ně trenéři tlačili. Často se to opakovalo na videích po zápase, takže nějaký progres tam je vidět, ale myslím si, že ještě nejsme úplně na vrcholu a je potřeba na tom pracovat dál," řekl český reprezentant.