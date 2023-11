Věřím, že vydržím celý zápas, říká Krejčí před důležitým duelem s Betisem. Priske chválí klid týmu

Fotbalisté Sparty nejsou ve skupině Evropské ligy v jednoduché pozici. Postup do jarní části soutěže nemají ve svých rukou. A jestli nechtějí bojovat jen o třetí místo, které znamená posun do vyřazovací části Konferenční ligy, musí ve čtvrtek v předposledním utkání skupiny porazit sevillský Betis. Od zpravodaje z místa Praha 19:15 29. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Krejčí po utkání se Zlínem | Zdroj: Profimedia / Vlastimil Vacek / Právo

Na Letné vládne podle všeho dobrá atmosféra. Sparťanský trenér Brian Priske se při otázce na rozpoložení týmu obrátil na kapitána Ladislava Krejčího, oba se pousmáli a dánský kouč prohlásil: „Myslím, že vypadá docela klidně.“

Pokud chce ale pražský tým myslet reálně na postup do jarní části Evropské ligy, potřebuje sevillský Betis porazit.

„Abych byl upřímný, nevnímám rozdíl oproti Fortuna lize. Všichni víme, že jde o evropský večer a hrajeme proti lepšímu týmu než obvykle, takže v tomhle bude trošku změna, ale kluci se chovají stejně profesionálně. Samozřejmě ví, že musí předvést o něco víc než normálně,“ nemá Brian Priske obavy o nějakou nervozitu mezi hráči.

Navrátilec Krejčí

Po víc než měsíční pauze zaviněné zraněním mezi ně patří znovu i Ladislav Krejčí. „Těšil jsem se dost,“ přiznává sparťanský kapitán, který už o víkendu naskočil na poslední půlhodinu do ligového utkání se Zlínem. A fanoušci ho přivítali nadšeně.

Teď asi Krejčí naskočí proti Betisu a sám věří, že by vydržel celý zápas. „Druhý týden v řadě už trénuju naplno s týmem, takže věřím, že 90 vydržím.“

A kapitán Sparty přiznává, že zápasy Evropské ligy, zvlášť proti soupeřům, jako je sevillský Betis, jsou velkou motivací, a zároveň i trochu vystoupením z ligového stereotypu. Pražský tým se obvykle v domácí soutěži dobývá přes bránící protivníky.

‚Baví nás to‘

„O to víc se těšíme na ty evropské zápasy, kdy je to o překonávání těch různých stylů hry. Není to jako v lize. Myslím, že na předchozích zápasech bylo vidět, že nás to bavilo. Doufám, že nás to bude bavit dál,“ vrací se Ladislav Krejčí i k souboji v Seville, kde sice Sparta prohrála, ale španělský tým potrápila a předvedla dobrý výkon.

V Praze bude hrát s Betisem ve čtvrtek od 18.45. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos a Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Stejné to bude u dalšího zápasu Evropské ligy od 21.00, kdy Slavii čeká v Tiraspolu domácí Sheriff.