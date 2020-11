‚Ty góly jsou strašně laciný, to se nedělá ani v dorostu.‘ Trenér Sparty hráče po prohře nešetřil

Kvůli zranění postupně přišli o některé opory a kvůli velkým chybám opakovaně o ligové body. Fotbalisté Sparty prohráli po výborném vstupu do sezóny druhý zápas v řadě, tentokrát na domácím stadionu s Českými Budějovicemi 2:4. Z nedávného lídra nejvyšší české soutěže je tak rázem tým, který ztrácí po osmém kole na vedoucí Slavii čtyři body. Praha 7:05 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Kotal | Zdroj: Profimedia

Fotbalisté Sparty dostali v lize čtyři góly od Českých Budějovic, i proto, že při bránění dělali chyby, které se nevidí ani na dorostenecké úrovni. Prohlásil to zklamaný kouč Pražanů Václav Kotal po nečekané domácí prohře.

Kvůli připomínce výročí vzniku klubu nastoupili sparťané ve speciálních retrodresech, rudých tričkách s tkaničkami pod krkem a velkými bílými čísly.

V takových, které ve třicátých letech oblékal i fenomenální belgický úiočník Raymond Braine, který dal za letenský klub 120 gólů, pomohl ke dvěma titulům v domácí lize a triumfu ve Středoevropském poháru.

A i skóre bylo jako ze slavných časů, jen obráceně oproti zvykům ze zmíněné doby. Kvůli chybám, pro které kouč Václav Kotal nenacházel vysvětlení.

„Ty góly jsou strašně laciný a já to nechci snižovat, ale to se nedělá ani v dorostu, takový triviální chyby a my je uděláme. Bohužel,“ prohlásil Kotal a nechtěl tím shazovat úroveň dorosteneckého fotbalu a ani soupeře z Českých Budějovic, který se na Letné dočkal prvního vítězství v této sezóně.

„Samozřejmě jsme spokojení a šťastní a já věřím, že nám to pomůže do další práce.“

Bral kouč David Horejš výhru z Letné jako další motivaci a také odměnu pro hráče za práci během reprezentační pauzy.

Dorostenci na tréninku

A zatímco jihočeskému celku zřejmě hodně pomohla ke kvalitní přípravě, Václav Kotal hledal hráče, aby vůbec mohl trénovat.

„Nehraje nám pět nebo šest hráčů ze základu, takže doplnili jsme mužstvo dorostenci, abysme měli vůbec dvacet hráčů na tréninku a mohli něco nacvičovat. Musí si to hráči uvědomit, že pokud chtějí hrát ve Spartě, tak takové chyby nemůžete dělat.“

Nechtěl se ale vymlouvat Václav Kotal, kouč pražské Sparty, který teď bude po dvou porážkách v nejvyšší domácí soutěži připravovat na čtvrteční zápas Evropské ligy proti Celticu Glasgow.

F:L (PLATNÉ K 23. 11. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 8 7 1 0 26:2 22 2. Sparta 8 6 0 2 23:13 18 3. Olomouc 8 5 2 1 14:7 17 4. Plzeň 8 5 1 2 19:12 16 5. Jablonec 8 4 1 3 12:8 13 6. Liberec 8 4 1 3 13:10 13 7. Pardubice 8 4 1 3 9:10 13 8. Zlín 8 4 0 4 11:11 12 9. Karviná 8 3 3 2 9:11 12 10. Slovácko 7 3 2 2 10:7 11 11. Bohemians 1905 7 3 1 3 10:9 10 12. Ostrava 7 2 2 3 10:7 8 13. Ml. Boleslav 8 2 2 4 10:13 8 14. Č. Budějovice 7 1 3 3 9:16 6 15. Teplice 8 2 0 6 9:17 6 16. Brno 8 1 2 5 7:18 5 17. Opava 8 1 2 5 6:18 5 18. Příbram 8 0 2 6 5:23 2