Sparta vyhlásila útok na titul. ‚Udrželi jsme kádr a přivedli hotové hráče, máme kvalitu,‘ věří Rosický

„Nemůžeme ani mít jiný cíl než bojovat o titul. Sparta má jen dvě možnosti. Cíle ultimátní, tedy titul a Ligu mistrů. Nebo pravidelná účast v Evropě a boj o titul,“ vyprávěl v útrobách letenského stadionu sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Sparty vyhlásili před letošní sezonou útok na titul. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

„Je to přirozený vývoj týmu. Jdu se Spartou do třetí sezony, začínali jsme rozvojem mladých hráčů, skládáním kostry mužstva, chtěli jsme zlepšit prostředí a kulturu celého týmu. V sezoně 2019/20 jsme skončili třetí a kvalifikovali se po dlouhé době do Evropy, což byl cíl. Vyhráli jsme pohár, trofej, která na Spartě dlouho nebyla,“ prohlásil Rosický.

„V další sezoně jsme skončili druzí a máme trenéra, který má historii úspěchů a vítězství. Čili podle mě nemůžeme mít aktuálně jiný cíl, než si říct, že chceme titul. Jsem sparťan odmala a dobře vím, že minimem musí být účast v Evropě a boj o titul,“ konstatoval bývalý hráč Dortmundu a Arsenalu.

V minulé sezoně ztratili Pražané v ligové tabulce na vítěznou Slavii dvanáct bodů. Mistrovský titul sparťané naposledy slavili v roce 2014, tehdy k němu přispěl i současný kapitán Bořek Dočkal.

„Kádr je teď širší, když to porovnám s poslední titulovou sezonou. To jsme ale dokázali být všichni zdraví a být trenérovi k dispozici, což se nám delší dobu nedaří. Takže to je moje přání pro tuhle sezonu, abychom mohli naplnit cíle a sesadit Slavii,“ myslí si záložník Bořek Dočkal, který po krátké dovolené v kabině Sparty moc nových hráčů nepřivítal.

Na ligové stadiony bude moct 5000 lidí, do Edenu až dvojnásobek. Diváci musí mít potvrzení a respirátory Číst článek

Vedení Pražanů uvolnilo několik méně vytěžovaných fotbalistů, na hostování tak odešli třeba Michal Trávník, Matěj Hanousek nebo David Lischka. Na Letnou naopak přestoupili dánský obránce Casper Höjer a reprezentační záložník Jakub Pešek.

„Priorita pro nás byla, abychom udrželi stávající tým pohromadě. Abychom mohli růst společně dál. Chtěli jsme tým doplnit hotovými hráči, kteří nám okamžitě pomohou. Myslíme si, že máme kvalitu a že Spartu čeká dobrá budoucnost,“ věří Rosický.

Do nové sezony vstoupí Pražané v úterý, kdy je čeká úvodní zápas 2. předkola Ligy mistrů na hřišti Rapidu Vídeň. Odveta na Letné je na programu o týden později.

„Doufám, že vrchol přijde hned na začátku sezony, kdy nás čekají nejdůležitější zápasy. Snad hráči prodají práci z přípravy i jarní části soutěže. Start je pro nás důležitý,“ uvědomuje si sparťanský kouč Pavel Vrba.

Nová ligová sezona začne pro jeho svěřence 24. července domácím zápasem s Olomoucí