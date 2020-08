Ještě loni hrál za rezervu, teď je nejlepší ligový střelec. Spartu táhne znovuzrozený kanonýr Juliš

Po dvou ligových kolech nové sezony je na hodnocení brzy, ale na tabulku střelců se mu i tak musí koukat krásně. Fotbalista Lukáš Juliš je v ní na prvním místě, prosadil se totiž i proti Olomouci, kterou Sparta porazila 3:0. Díky němu a možná i díky šťastné roušce. Praha 9:38 31. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Juliš (vlevo) slaví gól se spoluhráčem Andreasem Vindheimem | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Tuhle roušku mi poslala jedna fanynka, tak jí za to děkuju, protože nám přinesla štěstí.“ Trenér Václav Kotal mával před kamerou černou rouškou. Osvědčila se a pověrčiví sparťané by možná uvěřili, že i díky tomu kusu látky tým úspěšně vstoupil do sezony.

I když racionálně uvažující člověk zmíní spíš góly Lukáše Juliše, který se už v první půli trefil dvakrát. A že pak nepřidal ještě třetí gól, to mu z tribun rozhodně nikdo nevyčítal.

„Mohl to být gól. Je to škoda, hattrick je hattrick, ale jsem spokojený i se dvěma. Máme nějaký svůj cíl na šest kol, kterého se zatím držíme, a doufáme, že se nám ho podaří splnit. Ano, je to osmnáct bodů,“ prozradil útočník Letenských.

Tedy plný počet bodů. A nemusí to být přehnaně ambiciózní plán, pokud bude Juliš i v dalších zápasech podobně produktivní. A pokud bude dál ukazovat, že je po hostováních i období stráveném v B-týmu připravený se ve Spartě naplno prosadit.

„Osvědčuje to, proč jsme si ho tady nechali. Měl jsem ho před rokem v béčku, kde nám dal během poloviny sezony jedenáct gólů. Věděli jsme, že to v něm je, a jsem rád, že to potvrzuje i v áčku,“ říká o svém svěřenci trenér Kotal, který se šťastnou rouškou učinil stejně šťastné rozhodnutí nechat hrát Lukáše Juliše.