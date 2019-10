‚Ne každý snese význam toho klubu.‘ Sparťané se podle Uhrina hůř vyrovnávají s tlakem

Tak jako každé předchozí léto koupili několik nových hráčů, přivedli trenéra a plánovali, jak už konečně prolomí období nezdarů. Jenže ani současná sezona sparťanů zatím nevypadá růžově. Fotbalisté z Letné jsou v půlce tabulky, 15 bodů za vedoucí Slavií a jen šest od přímého sestupu. A navíc je čeká souboj s týmem emotivního kouče, který má proti Spartě vždycky velmi silnou motivaci uspět. Praha 18:03 5. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní fotbalisté Sparty po porážce na hřišti Plzně | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

František Straka, který kdysi právě letenskou lavičku nedobrovolně opouštěl, už dal několikrát veřejně najevo, že mu výsledky bývalého klubu nejsou lhostejné. V sobotu ale může horšího období Sparty využít jako trenér Karviné. Na jaře se mu to v Praze povedlo, jeho tým vyhrál 3:1. A bez šance nemusí být ani teď v období, o kterém mluví kapitán Martin Frýdek jako o nejhorším, jaké ve Spartě zažil.

Sparta už toho vyzkoušela v posledních letech hodně, aby ovládla českou fotbalovou ligu. Sestavila mezinárodní tým včetně zahraničního kouče, přilákala úspěšného reprezentačního trenéra, udělala několik změn ve vedení klubu. A znovu si vyhlédla ideálního muže pro lavičku, tentokrát Václava Jílka, ale ani on zatím není úspěšný.

„Nenacházíme se v tuhle chvíli v takovém rozpoložení, aby si všichni hráči dostatečně věřili, a pak je to vidět i na hřišti,“ řekl Jílek po porážce v Plzni.

„V útočné činnosti to není špatné. Základ je ale podle mě obrana, která dělá vždycky chyby. Majitel Křetínský má přece dost peněz, tak proč nekoupí kvalitní hráče?“ diví se jeden z nejúspěšnějších trenérů české éry Dušan Uhrin, že se majitel klubu Daniel Křetínský nepostará o to, aby do Sparty přicházeli kvalitnější fotbalisté.

„Ne každý snese význam toho klubu. Někteří hráči přijdou do Sparty a zamává to s nimi, psychicky to nezvládnou. To je případ celé obrany – Štětina v Dukle byl vynikající, Radakovič v Olomouci. Přijdou do Sparty, a nic. Trávník nebo Kozák, který bojuje, bojuje, ale zatím to on a někteří hráči nevstřebali,“ přiznává bývalý trenér Sparty i národního týmu, že třeba útočník Libor Kozák nebo záložník Michal Trávník jsou fotbalisty, které přitom on sám v klubu na Letné chtěl vidět.

„Je to určitě velká značka českého fotbalu a tlak je velký, ale jestli chceme hrát za Spartu, tak bychom se s tím měli poprat a tak velkých chyb se vyvarovat,“ souhlasí Michal Trávník s tím, že není pro každého snadné potvrzovat ve Spartě výkony z předchozích většinou menších klubů.

Proti jednomu takovému v sobotu večer nastoupí, utkání Sparty proti Karviné začne v 19 hodin.