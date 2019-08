Nemůžeme si lhát, nejsme o tolik před soupeři, řekl po další porážce sparťanský trenér Jílek

I po uplynulém víkendu platí, že fotbalová Sparta nadále čeká na první venkovní vítězství v této sezoně. Tentokrát ztratila v sedmém ligovém kole v Liberci, kde prohrála 1:3. Dvěma góly k tomu přispěl oslavenec Tomáš Malinský. Liberec 7:45 26. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalové Sparty Václav Jílek během utkání s Libercem | Foto: Radek Petrášek / ČTK

V narozeninový den většinou dárky dostáváte, čerstvě osmadvacetiletý Malinský tentokrát spíš rozdával. Hned dva dárečky poslal za záda gólmana Nity. „Zrovna to tak vyšlo a jsem za to strašně rád,“ neskrýval radost liberecký záložník po dvou trefách do sítě Sparty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sparta se na hřištích soupeřů zatím trápí, což ví i trenér Václav Jílek. Více v příspěvku Davida Nyče

Ještě ani neskončily letní prázdniny a Letenští už ztrácejí na vedoucí Slavii devět bodů. Čekají na první vítězství na hřišti soupeře a celkově nepřipomínají tým, jehož vedení má při skládání sestavy na české poměry skoro neomezené možnosti.

„Chtěl bych, aby Sparta byla kreativní, dominantní, aby přehrávala soupeře. Nemůžeme si ale lhát. Nejsme v situaci, že bychom byli o tolik před soupeři. Se Slavií bych nás nesrovnával, ta je v zápasech dominantní, sebevědomá. Nám tohle chybí,“ řekl Radiožurnálu po utkání v Liberci sparťanský trenér Václav Jílek.

Fanoušci pražského celku dali po zápase najevo svou nespokojenost skandováním hesla „my chceme Spartu“.

„Je to těžké. Naše výkony nejsou takové, jaké si představujeme a jaké si představují i fanoušci, takže na to mají právo,“ řekl jeden z vypískaných sparťanů Michal Sáček.

„Pořád si říkáme, že teď to nakopneme, teď to půjde. A ono to pořád nejde. Nedokážu říct, čím to je,“ přiznal pravý obránce.