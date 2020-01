Nezvyk na Letné, Sparta je zatím bez posil. V zimní přípravě dá šanci mladým hráčům.

Fotbalová Sparta zahájila přípravu na jarní část sezony a zatím, trochu netypicky, neohlásila jedinou posilu. Naopak do A-týmu zařadila další mladé fotbalisty. O ligové starty budou v následujících týdnech bojovat i talentovaní záložníci Matěj Polidar, Jan Fortelný nebo teprve šestnáctiletý Adam Karabec. Praha 18:55 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Václav Jílek. | Zdroj: www.sparta.cz

„Adam Karabec je velice talentovaný hráč a všechno zvládá dobře, tak jsme ho vzali do přípravy. Samozřejmě ale jde o mladého hráče. Máme stejnou zkušenost s Adam Hložkem, takže kdyby to šlo podobně, vůbec bychom se nezlobili,“ uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický na pondělní tiskové konferenci.

Nedávno vyhlášenému mladšímu dorostenci roku Adamu Karabcovi tak dává za vzor nejlepšího staršího dorostence Adama Hložka. Jinými slovy by byl rád, kdyby Karabec následoval svého bývalého spolužáka a v sedmnácti letech také pravidelně nastupoval za první tým Sparty.

„Přestože nehrajeme evropské poháry, tak se zahraniční kluby vyptávají na naše hráče. A poprvé od doby, co jsem ve funkci, je zájem ze zahraničí i o naše mladé a mladší hráče. Pro mě je to ujištění, že jdeme po správné cestě. Je vidět, že někteří dělají pokroky, ať už je to Sáček, Hašek nebo Hložek. A i od těch dalších, jako jsou Krejčí a Lischka čekáme další výkonnostní vzestup,“ uvedl Rosický.

A aby hlavně ti mladší fotbalisté dokázali, že aktuálně čtvrté Spartě mohou na jaře pomoct v boji druhé místo (na první Slavii ztrácí už 21 bodů), budou Letenští hrát po dvou dekádách znovu zimní ligu.

„Jelikož je tam hodně prvoligových týmů, tak je to pro naše mladé hráče velmi dobrá konfrontace a zkouška. Proto jsme do Tipsport Cupu také vstupovali, i když začínáme zrovna s druholigovým Varnsdorfem,“ dodal s úsměvem bývalý reprezentant.

A právě s Varnsdorfem sparťané odehrají první zápas zimní přípravy, kterou pak zakončí ve španělské Marbelle. Na východ od Gibraltaru s nimi poletí i muž, se kterým se mladíci v klubu na trávníku zatím moc nepotkali. Po dlouhodobém zranění by se totiž do tréninků rád zapojil reprezentační kapitán Bořek Dočkal