Sparťanské trable s obránci pokračovaly i proti Lille. Na stoperu musel zaskakovat navrátilec Pavelka

Fotbalisté Sparty se po čtyřech letech vrátili do základní skupiny Evropské ligy. Žádný comeback snů ale neprožili, a to i vinou brzkého vyloučení Ladislava Krejčího mladšího. Francouzskému Lille podlehli před prázdnými tribunami svého stadionu na Letné 1:4. Praha 8:14 23. října 2020

Tři šance Lille během první minuty a půl ještě sparťané přežili. Jenže v 23. minutě dostal Ladislav Krejčí mladší červenou kartu.

Sparťanským fotbalistům se návrat do evropských pohárů výsledkově nevydařil.

„Tím se to utkání úplně zlomilo. Kromě začátku, kdy nás soupeř trochu překvapil, jsme dobře kombinovali a dostali se do hry. Vyloučení nás ale zase srazilo zpátky,“ řekl trenér Václav Kotal.

A připravilo letenský tým o dalšího obránce. Jako by nestačilo, že Čelůstka, Hancko, Štetina ani Plechatý nemohli kvůli zdravotnímu stavu vůbec hrát.

„Dneska nevíte dne ani hodiny. Chystáme se všichni, abychom byli do zápasu ready, a pak už je to na trenérovi, jak to postaví,“ řekl záložník David Pavelka, který hned v prvním utkání po návratu do Sparty nastoupil v základní sestavě.

A po vyloučení Krejčího musel poprvé v kariéře do obrany. „Dopadlo to 1:4, tak to asi úplně dobré nebylo,“ podotkl.

To David Lischka to tak černě neviděl. „Ukázali jsme si, že i s týmy, jako je Lille, můžeme v klidu hrát. Myslím, že jsme zanechali i docela dobrý dojem, i když ten výsledek není úplně koukatelný,“ dodal.