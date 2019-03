Sparta otočila zápas i bez Dočkala, kapitána trápí zraněné lýtko

Až dvě penalty ze 72. a 77. minuty rozhodly o tom, že Sparta v jarní části fotbalové ligy ještě neztratila ani bod. Na šestou jarní výhru v řadě to přitom na Letné dlouho nevypadalo. Pražané od 45. minuty prohrávali po gólu olomouckého Falty.

Sparta je na jaře nadále stoprocentní. O výhře 2:1 nad Sigmou rozhodl dvěma penaltami Kanga Číst článek

I sparťanský trenér Zdeněk Ščasný věděl, že jeho tým chvílemi tahal za kratší konec: „Měli jsme pasáže, kdy jsme nedokázali podržet balon na jejich polovině. Hlavně na v závěru prvního poločasu jsme se naprosto stáhly,“ prohlásil na Radiožurnálu.

Ve druhém poločase ale Sparta směrem dopředu přidala, gólu ze hry se přesto nedočkala. Letenské spasily až dvě penalty nařízené proti Olomouci v rozmezí pouhých pěti minut. Obě „desítky“ s přehledem proměnil Guélor Kanga.

„Nebylo to to složité. Trénuju to každý den a každá penalta je stejná. Žádný strach jsem neměl, prostě normální penalta,“ řekl gabonský záložník.

Právě Kangovi přitom oproti minulému duelu s Plzní scházel jeho parťák ze středu zálohy Bořek Dočkal. Kapitán Sparty i české reprezentace má problémy s lýtkem a podle kouče není vůbec jisté, jestli se uzdraví do zápasu národního týmu v Anglii.

„Aktuální stav není moc povzbuzující. Chtěl to zkusit, ale dost ho to bolelo. Pokud by to bylo jako dneska, myslím, že by zápas nestihnul. Ale nechci předjímat, nejsem doktor,“ ví Zdeněk Ščasný.

Čas na zotavení má Bořek Dočkal do pátku, kdy český národní tým vstoupí do kvalifikace o mistrovství Evropy prestižním soubojem s Anglií na stadionu ve Wembley.