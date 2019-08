Atmosféra byla horší, než jsem očekával, řekl po zápase před prázdnými ochozy trenér Jílek

Ani prodej sparťanských magazínů před stadionem netrhal zrovna rekordy. A když se při nástupu hráčů na trávník rozezněla klubová hymna Zpívej, kdo jsi sparťanem, neměl ji v prázdných ochozech kdo zpívat.

„Pro mě to bylo strašné, jak se fouklo do píšťalky, tak to byly šílené pocity. Atmosféra byla horší, než jsem očekával. Hrát fotbal bez diváků je hrozné,“ řekl už po zápase trenér Václav Jílek. Na tribunách bylo během utkání možné vidět a slyšet jen zhruba dvě stovky příznivců Trabzonsporu.

A až komické bylo gesto sparťana Costy, který po první vstřelené brance utíkal směrem k tisícovkám prázdných sedaček s rukou u ucha, jako by si užíval imaginární ovace z tribun.

Fotbalisté Sparty ztratili v závěru dvougólové vedení a remizovali s Trabzonsporem 2:2 Číst článek

„Myslím, že nějací fanoušci byli okolo stadionu. Jsme s nimi propojení, oni věděli, že jsme dali gól,“ řekl Radiožurnálu sparťanský kapitán Costa.

Někteří fanoušci se budou muset krotit, aby už tu v budoucnu při fotbalových zápasech nebylo takové ticho. Sami hráči zase pracovat na chybách, kvůli kterým v závěru ztratili nadějné vedení a s Trabzonsporem nakonec jen remizovali 2:2.

Odveta čeká oba týmy za týden ve výrazně bouřlivější atmosféře v Turecku.