Náročné, ale těšíme se, shodují se trenéři Slavie i Sparty před derby ve čtvrtfinále domácího poháru

Fotbalisté Slavie a Sparty se připravují na čtvrtfinále domácího poháru. Městské rivaly čeká náročný program. Derby pražských S se totiž bude hrát i o víkendu v lize a očekávat se dá v obou případech bouřlivá atmosféra. Vršovický stadion Eden je vyprodaný. Praha 11:52 28. února 2024

Už 309. derby pražských S se odehraje ve vršovickém Edenu. Půjde o čtvrtfinále domácího poháru, které mezi fotbalisty Slavie a Sparty odřídí rozhodčí s pouze třinácti odpískanými zápasy v lize.

„Já se těším moc, my všichni. Pro realizační tým je náročné to připravovat rychle za sebou, ale je to podobné jako v play-off. Máte jednoho soupeře dvakrát za sebou a je to strašně zajímavé,“ těší se Trpišovský.

Svěřence trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského čeká derby se Spartou ve čtvrtfinále domácího poháru v Edenu. Hned v neděli pak ligové derby na Letné. Na obě derby se pochopitelně připravuje i dánský trenér Sparty Brian Priske.

„Celou sezonu hrajeme zápasy nejen o víkendu, ale i uprostřed týdne. Není to novinka. Program, který nás čeká je náročný, ale těším se,“ doplňuje trenér letenských.

Největší a nejsledovanější

Kdo by se netěšil na derby pražských S, které je bezesporu nejdůležitějším fotbalovým zápasem v Česku. Má nejvyšší sledovanost, největší náboj, a to přestože jde o podceňovaný domácí pohár, kterého si ale váží expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.

„Sportovně jde vítěz do poháru, to je dobrá cesta. Normálně plnohodnotná soutěž. Já mám třeba pohárů šest nebo sedm, takže já si je hodně počítám,“ směje se bývalá opora Viktorie Plzeň.

Čtvrtfinále domácího poháru mezi Slavií a Spartou odřídí rozhodčí Karel Rouček a stanice Radiožurnál Sport ho od 18 hodin odvysílá v přímém přenosu.