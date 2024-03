Druhé derby v jednom týdnu. ‚Máme šanci na nápravu,‘ věří útočník Schranz v úspěch Slavie

Po středečním souboji o semifinále domácího poháru, který lépe zvládla Sparta, se tentokrát utkají oba týmy v lize.

„Ten zápas je o hrozně moc. Myslím, že tam bude víc náboje z obou stran, protože derby rozhodne o hodně věcech,“ shodují se fotbalisté Sparty Adam Karabec a Ladislav Krejčí.

Ve středu se oba mohli radovat v Edenu z výhry 3:2 po prodloužení a postupu do semifinále domácího poháru. V neděli na Letné ale bude mít Slavia možnost se Spartě pomstít v lize.

„Máme tu šanci na nápravu hned za tři dny, to je skvělé. Máme hlavy nahoře, víme, že jsme odehráli dobrý zápas a doplatili na chyby,“ uvědomuje si útočník Slavie Ivan Schranz.

Boj o titul

Jeho tým půjde do derby se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Spartu. Může to být tedy zlomový duel v boji o titul.

Jak na Letné jako první tým v tomto ligovém ročníku uspět, popisuje slávistický asistent trenéra Milan Kerbr: „Musíme se vyvarovat individuálních chyb a být koncentrovaní po celou dobu zápasu. Jak v defenzivě, tak v ofenzivě musíme být zodpovědní. Plnit taktiku, kterou si stanovíme, a věřím, že to zlomíme a jedeme tam vyhrát.“

V jedenácti domácích zápasech této ligové sezony Sparta jedenáctkrát vyhrála. Podle Adama Karabce i díky vždy vyprodané Letné.

„Doma jsme mnohem silnější, než když jedeme ven, a to kvůli fanouškům. Myslím, že budeme mít obrovskou výhodu, a doufám, že nám to pomůže,“ věří Karabec.

Slavia se na Letné bude spoléhat na návrat desetigólového útočníka Václava Jurečky, který ve středečním pohárovém souboji se Spartou chyběl kvůli karetnímu trestu.

„Václav je zpátky a my jsme za to samozřejmě rádi. Variant do ofenzivy je víc, je to kvalitní hráč, který umí dávát góly a v zápase nám pomůže,“ tvrdí asistent trenéra fotbalové Slavie Milan Kerbr. Derby pražských „S“ začne v 18 hodin a stanice Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 3. 3. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 22 19 2 1 55:15 59 2. Slavia 22 17 4 1 46:17 55 3. Plzeň 23 15 3 5 55:28 48 4. Slovácko 23 11 5 7 33:27 38 5. Mladá Boleslav 23 9 5 9 40:38 32 6. Ostrava 22 9 4 9 31:26 31 7. Olomouc 23 8 6 9 31:31 30 8. Liberec 22 7 8 7 34:34 29 9. Teplice 22 7 7 8 23:24 28 10. Bohemians 1905 23 6 8 9 20:31 26 11. Jablonec 23 5 10 8 30:36 25 12. Hr. Králové 23 5 9 9 24:33 24 13. Pardubice 23 6 5 12 23:33 23 14. Zlín 22 4 6 12 26:49 18 15. Č. Budějovice 23 5 2 16 23:50 17 16. Karviná 23 4 4 15 23:45 16