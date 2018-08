Ze Sparty se stala dojná kráva pro několik lidí, říká k situaci na Letné její bývalý hráč Lukáš Zelenka

Fotbalová Sparta zažívá špatné časy. Na titul čeká víc než čtyři roky, stejně jako vloni i letos vypadla z pohárové Evropy už na začátku srpna a základní skupinu Ligy mistrů hrála naposledy v roce 2005. Tehdy u toho byl i Lukáš Zelenka, který je k současné Spartě hodně kritický. Praha 9:23 4. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní sparťané. | Foto: Darko Vojinovic | Zdroj: AP

„Když se ve Spartě dřív nedařilo, tak jsme měli opravdu srdce, že jsme byli schopni se v kabině porvat, vynadat si. Na hřišti jsme pak odevzdali maximum, abychom vyhráli,“ popisuje bývalý hráč Sparty Lukáš Zelenka pro Radiožurnál, jak to dříve v klubu chodilo.

Podle bývalého fotbalista Letenských Lukáše Zelenky chybí Spartě srdce a stala se pro některé jen dojnou krávou.

Fotbalový záložník oblékal dres Sparty mezi roky 2001 a 2005 a byl také u toho, když se na Letné naposledy hrála základní skupina Ligy mistrů.

„Ta vítězná sparťanská mentalita tam už není a myslím si, že s tolik cizinci ani dlouho nebude, protože tyhle lidi nikdy nemůžou pochopit, co znamená Sparta,“ tvrdí Zelenka.

V domácí odvetě druhého předkola Evropské ligy proti Subotici nastoupili v základní sestavě Sparty jen dva čeští fotbalisté, Martin Frýdek a kapitán Josef Šural. Právě velký počet cizinců na soupisce je podle Zelenky jedním z problémů Letenských.

„Nějakou kvalitu mají, ale podle mě jich je tam zbytečně moc a měli by to spíš hrát Češi. Takoví hráči nikdy nebudou mít sparťanské srdce. I když Kanga, nebo Stanciu se mi hodně líbí. Ti ostatní jsou ale průměrní hráči, které jsme schopni najít i tady v Čechách,“ domnívá se Zelenka.

Problém Sparty? Špatní lidé ve vedení

Za poslední dva roky Sparta šestkrát vyměnila trenéra. Naposledy minulý týden odvolala Pavla Hapala a dočasně ho nahradil sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

„Myslím si, že trenérům z Čech se do Sparty nechce. To, co teď udělali s trenérem Hapalem, se podle mě nedělá. Jestli budou chtít zase cizího trenéra, tak to bude stát pana Křetínského hromadu peněz,“ předpokládá dvojnásobný mistr ligy.

„Je tam trochu divné vedení. Mně přijde, že se ze Sparty stala dojná kráva pro několik lidí. Sparta zaměstnává lidi, kteří tam nemají co dělat,“ myslí si Zelenka, že za aktuální problémy Sparty může vedení klubu.

Pouze majitel Sparty Daniel Křetínský může podle Zelenky změnit současnou situaci.

„Opravdu tím hodně žije a je to člověk, který je do toho zapálený. Problémem jsou, jak už jsem říkal kolikrát, špatní lidé, kteří to vedou pod ním. On má hromadu práce jinde a lidi, kteří jsou ve výkonných funkcích, jsou tam špatně,“ uzavírá Lukáš Zelenka.