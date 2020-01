Poprvé po jednadvaceti letech, ale bez opor. Fotbalová Sparta odehraje zimní turnaj v kombinované sestavě

Zimního fotbalového Tipsport Cupu se po dvou desetiletích zúčastní i pražská Sparta. A bude to teprve podruhé v historii, kdy letenský klub do tradičního přípravného turnaje zasáhne. Oproti některým dřívějším zprávám pořadatelů už je ale zřejmé, že nenasadí do zápasů nejsilnější výběr. Praha 19:04 3. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Baník Ostrava proti Spartě Praha | Zdroj: Profimedia

„Celý rok bylo ve hře, že by se Tipsport ligy zúčastnil A-tým, ale nakonec to s ohledem na dva faktory nebylo možné. Na soustředění odjíždíme trochu později, než je finálový Malta Cup. A pro českou část Tipsport Cupu jsme měli požadavek, abychom hráli na přírodních trávnících, což se nakonec nepodařilo,“ vysvětlil Radiožurnálu mluvčí fotbalové Sparty Ondřej Kasík.

„Snažili jsme se o to, aby hrálo ‚áčko‘. Ale musíme respektovat Spartu, je to pro ně velmi drahá investice do jejich hráčů. Chápeme ten argument,“ řekl ředitel turnaje Aleš Kolář.

Tradiční klání hrála Sparta v zimní přestávce jen jednou, a to v roce 1999. Přestože se ho tentokrát zúčastní rezervní výběr, v zápisech o utkání označení B-tým nenajdete.

„Startují pod názvem Sparta Praha, ne Sparta Praha B. Nemělo by to být ortodoxní ‚béčko‘, mělo by jít o kombinovanou sestavu,“ tvrdí Kolář.

„Těžko v zimním přípravném období rozlišovat A-tým a B-tým. Pod smlouvou máme poměrně hodně profesionálních hráčů a trenéři obou týmů si mezi sebou řeknou, jak budou jednotlivé hráče vytěžovat,“ dodal mluvčí fotbalové Sparty Ondřej Kasík.

Které hráče bude mít pro zimní ligu k dispozici kouč B-týmu Václav Kotal, se rozhodne v úterý na schůzi trenérů. „O tom rozhoduje sportovní vedení. U nás se uvidí, připravujeme hráče do ‚áčka‘ a například šestnáctiletý Adam Karabec by s nimi měl nastoupit do přípravy,“ řekl Kotal.

Z elitních českých týmů tak Tipsport Cup odmítly jen Slavia a Plzeň. „Jednáme s nimi každý rok, ale je pravda, že jsme na ně nevyvinuli takový tlak jako na Spartu,“ přiznal ředitel turnaje Kolář, že i letošní ročník bude bez dvou nejlepších ligových klubů.