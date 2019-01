Stanciu chtěl přestoupit do Egypta. ‚Ale spokojení musí být dva,‘ vysvětlil odmítnutí Rosický

Fotbalová Sparta zahájí přípravu s 31 hráči v kádru. Bude mezi nimi i Nicolae Stanciu, o kterého byl zájem v Egyptě, v týmu zůstávají i další Rumuni i přes spekulace, že v týmu nejsou spokojeni. Na Letné bude pokračovat také Lukáš Vácha, zato návrat Bořka Dočkala se nechystá. Praha 17:14 3. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty | Foto: Ondřej Deml

Nicolae Stanciu, klíčový záložník pražské Sparty, chtěl během zimní přestávky přestoupit do Egypta, vedení pražského klubu ale nabídku odmítlo.

Silvestrovské derby vyhrála Sparta, debutant Lafata rozhodl z penalty minutu před koncem Číst článek

„Od jeho managementu nám bylo avizováno, že přijde velká nabídka. Přišla, ale byla mnohem nižší, než kterou by majitel akceptoval. Nico nám řekl, že by ji rád akceptoval, protože pro něj byla velmi finančně zajímavá. Vyšli bychom mu vstříc, ale v tomhle byznysu musí být dva, kteří musí být spokojení,“ řekl na tiskové konferenci sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

S Josefem Šuralem se vedení Sparty snažilo domluvit na nové smlouvě celý minulý rok, nyní hledá výhodné řešení pro obě strany. „Pepa má nabídky ze zahraničí a uvidí se, jestli se s někým domluvíme. Musíme najít dobré řešení, abychom se rozešli,“ vysvětil Rosický s tím, že na Letné je správný čas dát příležitost mladým útočníkům.

I přes konec smlouvy ke konci loňského roku na Spartě bude pokračovat defenzivní záložník Lukáš Vácha. Vedle hráčů z mládeže zatím kádr pátého týmu ligy posílili Švéd David Moberg Karlsson a Martin Hašek mladší z Bohemians. Vedení s čínským klubem Bořka Dočkala o návratu reprezentačního záložníka Sparta v tuto chvíli nevede.

‚Důvod není trenér, ale prostředí'

Kouč Zdeněk Ščasný má i nadále důvěru vedení klubu i přes neuspokojivé postavení v tabulce. „Nemůžeme říct, že na vině je jenom trenér. Problémů máme hodně, na jaře jsme skončili pátí, na podzim taky a byli v tom tři trenéři. Důvod není trenér, ale prostředí,“ prohlásil Rosický.

Soupiska Sparty na startu zimní přípravy Brankáři:

Florin Nita, Milan Heča, David Bičík Obránci:

Ondřej Zahustel, Tomáš Wiesner, Lukáš Štetina, Uroš Radaković, Costa Nhamoinesu, Dominik Plechatý, Semih Kaya, Eldar Ćivić, David Šnajdr. Záložníci

Martin Frýdek, Martin Hašek, Lukáš Vácha, Daniel Mareček, Alexandru Chipciu, Vukadin Vukadinović, Nicolae Stanciu, Michal Sáček, Guélor Kanga, Srdjan Plavšić, Bogdan Vatajelu, Adam Hložek, David Moberg Karlsson. Útočníci:

Benjamin Tetteh, Václav Kadlec, Matěj Pulkrab, Josef Šural, Václav Drchal, Golgol Mebrahtu.

„Zdeněk má dost zkušeností, aby situaci obrátil. Ukázal, že toho je schopen. Bude mít vytvořené velmi dobré podmínky, má k sobě asistenty, kteří mají potenciál, aby byli hlavní trenéři,“ zmínil sportovní ředitel nové členy realizačního týmu Michal Horňáka a Petra Janouška.

Bývalý hráč Sparty, Dortmundu a Arsenalu se sportovním ředitelem stal po přerozdělení kompetencí ve Spartě a zvyká si na novou roli. Sám s výsledky klubu není spokojený a vnímá i zlobu fanoušků a podle svých slov chce získat zpět jejich důvěru.

„Je to velká zodpovědnost být v takové roli, ale na tlak jsem zvyklý. Strašně mě láká pokusit se Spartě pomoci, aby to vypadalo jinak. Už jako hráče mě složité situace lákaly. Spousta lidí mě od toho odrazovala, že ten timing není dobrý, ale kdy by to bylo dobré?“ ptal se Tomáš Rosický novinářů.