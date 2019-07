‚Vítejte v pekle! Jdeme si pro vás!‘ Fanoušci Trabzonsporu pořádají nájezdy na twitter Sparty

„Vítejte v pekle! Jdeme si pro vás!“ Tyto folklórní nápěvy, obrázky tribun pokrytých dýmem nebo gify, kde populární turecký kuchař Nusret Gökce připravuje paličku na maso, to jsou příklady publikovatelných tweetů, které turečtí fanoušci jeden po druhém přidávají na účty Sparty a na které se menšina sparťanských příznivců snaží odpovídat.

To správce sociálních sítí letenského klubu Lukáš Pečeně naopak reakce promazává. „S nálety tureckých fanoušků na naše sociální sítě jsme se setkali už v minulosti – třeba v době, kdy do Sparty přestupoval Semih Kaya -, takže nám včera hned po losu bylo jasné, že se zase spustí na twitteru a na instagramu taková ta turecká bouře v komentářích. Sledujeme to, a pokud se tam objeví nějaké vulgarity, tak to mažeme,“ popisuje pro Radiožurnál Lukáš Pečeně s tím, že on i jeho kolegové mají často problém zjistit, co Turci vlastně vzkazují. Turecky totiž nemluví.

Sparta je na sociálních sítích aktuálně asi nejčinorodějším českým klubem. Přestupy, novinky nebo pohledy do zákulisí často uveřejňuje nápaditými příspěvky. A nyní si na Letné pohrávají s myšlenkou popíchnout turecké fanoušky.

„Taková myšlenka vznikla v mojí hlavě, ale musíme brát v potaz to, že do Turecka všichni ještě pojedeme a budeme se tam muset potkat se všemi fanoušky přímo na místě. Myslím si, že kdybychom chtěli udělat nějaké video směrem k tureckým fanouškům nebo k tureckému klubu, tak ideální příležitost by na to byla ve chvíli, kdybychom je vyřadili,“ dodal Pečeně.

Takže případně 17. srpna. O týden dřív Sparta hostí Trabzonspor na Letné a to se tureckých nájezdů bát nemusí. Kvůli výtržnostem vlastních příznivců bude mít totiž uzavřený stadion.

Sivri burunlu çirkin adamlar geliyor sparta korkma,titre pic.twitter.com/gAt7hGjTv3 — Burak (@buraketti) July 22, 2019