Tentokrát bychom chtěli uspět, ozývá se z Letné před zápasem s rozjetou Plzní

„Ať stále vítězí Viktoria,“ zpívá se v hymně plzeňských fotbalistů a v domácích ligových zápasech se Spartou to platí v poslední době takřka vždy. V minulých osmi letech dokázali Pražané ve Štruncových sadech uhrát jen dvě remízy.

„Několikrát se tam vedlo i 2:0, ale nakonec se to nedotáhlo. Nevím, možná to bylo opravdu silou soupeře. V posledním utkání jsme tam nedali ani gól, tentokrát bychom chtěli opravdu uspět. Chceme už přerušit neúspěšnou šňůru,“ přeje si v rozhovoru pro klubovou televizi asistent trenéra Sparty Michal Horňák.

Ten jako prozatímní kouč vedl Pražany v závěru minulé sezóny. Na západě Čech v nadstavbové skupině o titul při porážce 0:4 dokonce zažil nejvyšší porážku Sparty v historii samostatné české ligy.

Na to, že kvůli trestu od disciplinární komise nesměli fanoušci pražského tým cestovat do Plzně, se ale tehdy Horňák vymlouvat nechtěl: „Nemyslím si, že by to mělo zapříčinit to, že jsme prohráli. Byly to naše individuální chyby.“

Poslední výhru vystřelil Kweuke

V Plzni naposledy Sparta získala tři body do ligové tabulky v srpnu 2011. Po dvou trefách Leonarda Kweukeho zvítězila 2:0. „Hráli jsme vědomě tvrdě, chtěli jsme hrát tvrdě, aby Plzeň narazila,“ přiznal tehdy trenér Sparty Martin Hašek.

Současný kouč pražského týmu Václav Jílek má pro osmileté čekání Sparty na výhru v Plzni jednoduché vysvětlení: „Plzeň patří dlouhodobě ke špičce. Poslední dva, tři, čtyři roky je odskočená i od Sparty a končí před ní. Je to dané kvalitou soupeře, nemyslím si ale, že bychom do zápasu šli bez šancí.“

Zápas 11. kola fotbalové ligy mezi Plzní a Spartou začne v neděli v 18 hodin, Radiožurnál ho celý odvysílá v přímém přenosu a iROZHLAS.cz z něj nabídne online přenos.

Fortuna liga | 11. kolo 27.9. FK Teplice - Bohemians Praha 1905 1:0 28.9. SK Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko 2:2 28.9. FC Fastav Zlín - FK Jablonec 0:1 28.9. FC Slovan Liberec - SK Dynamo Č. Budějovice 28.9. FC Baník Ostrava - 1.FK Příbram 28.9. SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 1:0 29.9. MFK Karviná - SFC Opava 29.9. FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 27. 9. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 10 8 2 0 22:2 26 2. Plzeň 10 7 2 1 21:10 23 3. Ml. Boleslav 10 6 1 3 23:14 19 4. Jablonec 10 5 2 3 19:15 17 5. Ostrava 10 5 0 5 15:13 15 6. Olomouc 10 4 3 3 15:13 15 7. Sparta 10 4 2 4 18:17 14 8. Teplice 11 3 5 3 9:12 14 9. Slovácko 10 4 2 4 9:16 14 10. Bohemians 1905 11 3 3 5 14:19 12 11. Liberec 10 3 2 5 11:12 11 12. Karviná 10 2 4 4 10:9 10 13. Zlín 10 3 1 6 9:14 10 14. Příbram 10 3 1 6 11:19 10 15. Č. Budějovice 10 2 2 6 10:18 8 16. Opava 10 2 2 6 6:19 8