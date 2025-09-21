Jsem na své kluky hrdý, říká Priske po zápase s Plzní. Sparta již počtvrté obrátila utkání
Fotbalisté Sparty ve šlágru Chance ligy porazili Plzeň 2:1. Minimálně do nedělního odpoledne se tak dostali na první místo tabulky. Pražský tým přitom po gólu Matěje Vydry prohrával, ale pak skóre díky Mercadovi a penaltě Birmančeviče otočil. Spartě se v této sezóně povedl obrat už počtvrté.
„Řekl jsem hráčům, že jsem na ně hrdý a že zaslouženě zvítězili. Samozřejmě bych byl radši, kdybychom neinkasovali, ale myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. A proti fyzicky silnému plzeňskému týmu to nebylo jednoduché,“ okomentoval výkon svých svěřenců sparťanský kouč Brian Priske.
Jeho výběr vyhrál na Letné i osmý soutěžní zápas sezóny a už počtvrté na svém stadionu zvládnul otočit utkání, ve kterém prohrával. V Konferenční lize se mu to povedlo s klubem Ararat-Armenia, v domácí soutěži po Mladé Boleslavi a Dukle tedy teď proti Západočechům.
„Sparta tady s tou atmosférou rozhodně silná je, ale měli jsme to zvládnout lépe. Neměli jsme dostat hned ten gól na 1:1. věřím, že kdybychom ho takhle z odrazu nedostali, tak to pro nás skončí lépe,“ hodnotil po zápase plzeňský záložník Lukáš Červ. Jeho tým totiž vedl na Letné jen tři minuty, pak Sparta nastartovala svůj další úspěšný obrat.
„Má to různé důvody. Naši kvalitu a taky mentalitu. Proto jsem na své kluky hrdý, umí si poradit v těžkých situacích, zůstávají v klidu a věří tomu, jak chceme hrát. Nepanikaří. Kdybychom panikařili a začali hrát stylem jako Plzeň, prohráli bychom,“ reaguje Priske.
Jenže dánský trenér i tentokrát slavil vítězství, a tak se Sparta minimálně do nedělního odpoledne dostala do čela Chance ligy. Plzeň je čtvrtá se sedmibodovým mankem na pražský tým.