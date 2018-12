Sparta skončila ve ztrátě 724 milionů korun, postih od UEFA jí ale nehrozí

Výši ztráty 723,8 milionu korun zveřejnil deník E15, který odkazuje na výroční zprávu před valnou hromadou klubu. „Částka, která se objevila v médiích, je v návrhu usnesení valné hromady. My velmi transparentně zveřejňujeme výsledky hospodaření vždy na začátku roku ve chvíli, kdy tento údaj projde schválením na valné hromadě. Pak budeme veřejnost obšírněji informovat o hospodářských výsledcích,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Za rekordní ztrátu může neúspěch v evropských pohárech, kdy Sparta skončila už v předkole Evropské ligy, ale hlavně výrazná obměna hráčského kádru a angažování italského trenéra Stramaccioniho.

Italský kouč si vloni v létě přivedl do klubu jedenáct posil ze zahraničí, třeba Tal Ben Chaim a Semih Kaya se stali nejdražšími posilami v české lize. V lednu pak přišli ještě Stanciu, Nita nebo Kanga.

Experiment s italským koučem ale nevyšel, na Letné nevydržel ani jednu sezonu a letos v březnu ho vedení Sparty odvolalo. Některé nákladné posily už Spartu opustily bez finanční náhrady.

O rok dříve se Sparta naopak dostala do mírného zisku, pomohl jí postup do jarní fáze Evropské ligy a také prodej Krejčího, Schicka a hlavně Dočkala do zahraničí celkem za zhruba 500 milionů korun.

Ani letos to zatím nevypadá na úspěšnou sezonu - Sparta skončila už ve 2. předkole Evropské ligy a v domácí soutěži nabrala velkou ztrátu na čelo tabulky.

Evropská fotbalová unie zavedla před několika lety pravidlo finančního fair play - podle něj musí kluby utrácet jen tolik, kolik si vydělaly. UEFA může hospodaření Sparty zkontrolovat, udělala to už před čtyřmi lety, nakonec ale pražský klub podezření zbavila.

UEFA má stanovenou určitou míru zadluženosti a tu zatím žádný český klub nepřekročil. Majitelé Sparty ztráty řešili navýšením základního kapitálu, což pravidla finančního fair play umožňují.