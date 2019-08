Kanga dokáže při penaltě zachovat klidnou hlavu, ocenil sparťanský kouč Jílek dvougólového střelce

„Je dobře, že si vzal obě penalty a proměnil je způsobem, jakým je proměňuje standardně na trénincích. Je to hráč, který dokáže v těchto situacích zachovat klidnou hlavu,“ ocenil Kangu sparťanský kouč Václav Jílek.

Kanga první gól Sparty připravil a zbylé dva pak sám dal z penalt. Chvíli ale trvalo, než se k prvnímu pokutovému kopu v 39. minutě mohl postavit.

„O penaltě jsem byl přesvědčený, proto jsem i za rozhodčím běžel, aby si to nechal zkontrolovat,“ řekl Radiožurnálu sparťan Michal Trávník, kterého fauloval v pokutovém území příbramský Pavel Hájek.

„Penalta to byla, Trávník tam po centru vyplaval sám, mohl to uklízet. Šel jsem tam skluzem, abych mu to vypíchl, ale balón jsem netrefil,“ přiznal Hájek. K exekuci pokutového kopu se postavil Kanga a s přehledem proměnil.

Stejnou možnost měl zanedlouho také hostující Martin Zeman. Ten ale z klidu z jedenáctimetrové vzdálenosti neuspěl. „Neměl jsem to vymyšlené, prostě jsem to kopnul špatně,“ řekl Zeman.

Gabonský záložník v dresu Sparty pak dostal ještě v závěru jednu možnost ukázat, že pokutové kopy netrénuje nadarmo.

„Stejně k tomu nikoho nepustí a dává s jistotou, takže zatím není potřeba nic měnit,“ doplnil Trávník.