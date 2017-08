Sparta prohrála v odvetě s Crvenou Zvezdou 0:1 a pohárová sezona pro ni končí

Fotbalisté Sparty prohráli v domácím odvetném utkání 3. předkola Evropské ligy 0:1 s bělehradským celkem Crvena Zvezda. Letenský tým nedokázal vymazat dvoubrankové manko z prvního zápasu a pohárová sezona tak pro něj končí už v úvodu. Pro pražský celek je to nejhorší výsledek na evropské scéně od vyřazení švédským BK Häcken v roce 2013 ve 2. předkole. Praha 20:52 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Lafata měl v závěru utkání s Crvenou Zvezdou několik šancí. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Sparta se z úvodního fiaska v Bělehradě příliš nepoučila a už ve čtvrté minutě mohla inkasovat po podobném zaváhání, jaké předvedla u prvního gólu v Srbsku. Po rychlé rozehrávce hostů se dostal za obranu Boakye, ale brankáře Dúbravku tentokrát neprostřelil.

Vzápětí po dlouhém nákopu pálil ghanský útočník těsně vedle. Dlouho ho to mrzet nemuselo, protože v 19. minutě utekl po pravé straně Srnič a centrem po zemi našel Boakyeho před prázdnou brankou. Ve 38. minutě mohlo být pro Spartu ještě hůř. Jovičič šel sám na Dúbravku, ale ani netrefil branku.

Konec utkání. Sparta v Evropské lize končí. pic.twitter.com/oB3ZSefS85 — AC Sparta Praha živě (@ACSparta_Live) 3. srpna 2017

Nic to však nezměnilo na tom, že Crvena Zvezda s ohledem na dění na trávníku mohla pomalu přemýšlet o pátečním losu závěrečného předkola. Sparta šla do kabin za bouřlivého pískotu letenského stadionu a s vědomím, že postup by jí zařídil pouze zázrak v podobě čtyř gólů a žádné inkasované branky.

Domácí ožili po příchodu Rosického v 66. minutě a dokonce si vypracovali i několik velkých šancí. Ben Chaim však křížnou střelou trefil tyč a vzápětí mířil Lafata do břevna. Sparťanský kanonýr navíc v závěru spálil dvě další obrovské šance. Nejprve ho vychytal Borjan a poté mu v dorážce do prázdné branky zabránil pohotový skluz jednoho z obránců.

Zahozené šance už jen podtrhly skutečnost, že novou éru Sparty po příchodu italského trenéra Stramaccioniho a deseti nových hráčů provází velké rozpaky. Letenský celek ze tří dosavadních soutěžních utkání dvě prohrál a jednou remizoval.

V pohárech zaznamenal nejhorší výsledek od nečekaného vyřazení ve druhém předkole Evropské ligy s Häckenem v roce 2013. V následujících třech sezonách Sparta dokázala vždy postoupit minimálně do základní skupiny Evropské ligy. V minulém ročníku došla do druhého kola, před tím dokonce až do čtvrtfinále.

Odvetný zápas 3. předkola fotbalové Evropské ligy:

Sparta Praha - Crvena Zvezda Bělehrad 0:1 (0:1)

Branka: 19. Boakye. Rozhodčí: Chapron - Haquette, Viala (všichni Fr.). ŽK: Mandjeck - Borjan, Boakye. Diváci: 16.808. První zápas 0:2, postoupila Crvena Zvezda.