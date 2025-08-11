Sparta se k výhře protrápila. Kdybychom hráli v plném počtu, odvezeme si body, říká trenér Olomouce

Sparta Praha vyhrála v Chance lize potřetí v řadě. Ve 4. kole porazila Olomouc 1:0. Spartě ke třem bodům proti srdnatě bojujícím Hanákům pomohlo také vyloučení brankáře Sigmy Jana Koutného ze závěru prvního poločasu. „Kdybychom tady hráli v plném počtu, odvezme si body,“ řekl po zápase olomoucký trenér Tomáš Janotka.

Trenér Olomouce Tomáš Janotka

Trenér Olomouce Tomáš Janotka

„Samozřejmě nám to pomohlo kontrolovat lépe utkání. Zároveň jsme nebyli tak zranitelní při našem přechodu do útoku. Byli jsme víc na balonu a měli víc možností, jak zakládat útoky a kontrolovat obranu. Na druhou stranu jsme věděli, že musíme soupeře otevřít, prolomit, což nebylo vůbec jednoduché,“ přiznal sparťanský trenér Brian Priske.

Na konci první půle musel předčasně do kabiny olomoucký brankář Jan Koutný, který zahrál rukou mimo pokutové území. Soutěžní premiéru v brance Sigmy si tak připsal Matúš Hruška, který přišel před sezónou z pražské Dukly.

„Dobře to odbránili. Byli jsme pevně v bloku a kdyby se nám podařilo (využít) nějakou standardku, mohla se Sparta třást o výsledek,“ řekl střídající brankář Hanáků Hruška.

Sparta přesilovku využila hned na začátku druhého poločasu, kdy se potřetí v tomto ligovém ročníku trefil Albion Rrahmani. Další gól ale už domácí nepřidali. A to ještě v nastaveném čase viděl červenou kartu i olomoucký obránce Jan Král.

„Bylo to nervóznější, než jsme chtěli. Když byl stav dlouho 1:0, pořád cítili šanci, že můžou z nějaké standardky nebo brejku dát gól. Měli jsme to dohrát chytřeji, dát druhý gól, který by to uzavřel a bylo by to klidnější,“ prohlásil sparťanský obránce Pavel Kadeřábek.

I tak Pražané porazili Olomouc na Letné poprvé od července 2023. „Jsem hrdý na to, jak kluci zápas odbojovali. I přesto, že jsme dohrávali v deseti, nebo nakonec pak v devíti. Myslím, že Sparta se k vítězství potrápila,“ řekl trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka.

„Jsem přesvědčený o tom, že kdybychom tady hráli v plném počtu, odvezme si odsud bod nebo tři body,“ dodal Janotka.

Hanáci poprvé v sezoně nebodovali a jsou v ligové tabulce na sedmém místě. Sparta je jen kvůli horšímu skóre společně se Zlínem hned za vedoucí Slávií.

