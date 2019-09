Slavia válí, Sparta se dál trápí. Rozdíl mezi pražskými rivaly je po třetině základní části již 12 bodů

Jsou to dva historicky nejslavnější fotbalové týmy v Česku, v posledních sezónách je ale mezi Slavií a Spartou rozdíl. Potvrdilo to – alespoň výsledkově – derby na Letné. Hostující Slavia, která vede ligu, vyhrála 3:0 a na tradičního rivala má po desátém odehraném kole už dvanáctibodový náskok. Praha 9:28 23. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost Jana Bořila (vlevo) a Vadimíra Coufala ze Slavie | Zdroj: ČTK

Radostný pokřik ze šatny Slavie po derby tak nějak symbolizuje celé úspěšné období týmu v posledních sezónách, které stále pokračuje i teď.

„Je to desáté kolo. Samozřejmě to, že máme na Spartu dvanáct bodů, je sice hezké, na druhou stranu máme jen tříbodový náskok na druhého,“ řekl po zápase Radiožurnálu Jindřich Trpišovský.

Pražské derby výsledkově potvrdilo ve fotbalové lize současné rozložení sil mezi oběma týmy

Ze slov slávistického trenéra je jasné, že největším rivalem v boji o první místo znovu zatím není tradiční soupeř ze Sparty, nýbrž plzeňská Viktoria.

‚My chceme Spartu‘

„Pro Spartu to byl zápas, kterým mohla všechno zlomit,“ prohlásil Trpišovský.

Jenže přinejmenším výsledkově nezlomila. A tak se už poněkolikáté za poslední roky opakovala na letenském stadionu podobná situace – pískot a skandování „my chceme Spartu!“

Liga má za sebou třetinu základní části, tým je daleko od nejvyšších míst, prakticky přesně v polovině tabulky, a i přes ambice a hráčský potenciál pokračuje Sparta v nevyrovnaných výkonech a výsledcích.

Trenér Václav Jílek, který přišel před sezónou, měl k dosavadnímu vývoji jen stručnou odpověď: „Máme před sebou ještě spoustu práce.“

Už příště ale čeká Spartu utkání na stadionu dalšího předního ligového týmu ligy – aktuálně druhé Plzně. A po derby mají hráči i trenéři nad čím přemýšlet.

„Nemyslím, že by to mělo mít nějaký zásadní význam a nějak mužstvo zásadně ovlivnit směrem k dalšímu utkání. Vyhodnotíme si to, hodíme to za hlavu a jdeme dál,“ uzavírá sparťanský trenér Jílek.

Fortuna liga | 10. kolo 20.9. Bohemians Praha 1905 - FC Fastav Zlín 2:2 21.9. 1.FC Slovácko - FK Teplice 1:1 21.9. SFC Opava - FC Slovan Liberec 1:1 21.9. 1.FK Příbram - MFK Karviná 0:2 21.9. SK Dynamo Č. Budějovice - FC Viktoria Plzeň 0:3 22.9. FK Mladá Boleslav - FC Baník Ostrava 2:0 22.9. AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 0:3 23.9. FK Jablonec - SK Sigma Olomouc

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 23. 9. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 10 8 2 0 22:2 26 2. Plzeň 10 7 2 1 21:10 23 3. Ml. Boleslav 10 6 1 3 23:14 19 4. Jablonec 9 5 1 3 17:13 16 5. Ostrava 10 5 0 5 15:13 15 6. Olomouc 9 4 2 3 13:11 14 7. Sparta 10 4 2 4 18:17 14 8. Slovácko 10 4 2 4 9:16 14 9. Bohemians 1905 10 3 3 4 14:18 12 10. Liberec 10 3 2 5 11:12 11 11. Teplice 10 2 5 3 8:12 11 12. Karviná 10 2 4 4 10:9 10 13. Zlín 10 3 1 6 9:14 10 14. Příbram 10 3 1 6 11:19 10 15. Č. Budějovice 10 2 2 6 10:18 8 16. Opava 10 2 2 6 6:19 8