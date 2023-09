Návrat k tomu, co nikdo nechce. Je mi z toho smutno jako všem, říká po pražském derby trenér Trpišovský

Derby pražských rivalů Slavia a Sparty skončilo remízou 1:1. Před vyprodaným Edenem se však strhla potyčka, když byl faulovaný brankář Vindahl. Zápas tak předčasně skončil pro kapitány obou celků a dohrávalo se ve dvaceti. „Tohle je návrat zpátky k tomu, co nikdo z nás nechce. Já jsem dostal za posledních deset dní asi dva a půl tisíce žádostí o lístky a pak se z toho stane takovýto večer,“ kritizoval po utkání trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Praha 23:17 24. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je mi z toho smutno jako všem, říká po derby trenér Trpišovský | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

S blížícím se koncem šlágru 9. kola nejvyšší fotbalové ligy se na trávníku množily souboje a fauly a závěr se rozhodčímu Szikszayovi vymkl z rukou.

Divoké derby pražských S skončilo remízou 1:1. Kapitáni Slavie a Sparty dostali červenou kartu Číst článek

„Ubírá to tomu, co to má být především. Všude se to prezentuje jako svátek fotbalu, ale přijde mi, že toho fotbalu tam je nejméně,“ hodnotil sparťanský stoper Filip Panák.

Celkově se hráči proti pravidlům provinili třicet devětkrát a sudí kromě dvou červených karet udělil i jedenáct žlutých.

„Nevybavuji si sedm přihrávek za sebou, za to si vybavuji tři nebo čtyři fauly v řadě. Byl jsem z toho, jak to bylo kouskované, takový zklamaný,“ dodal Panák

V 88. minutě se po Chytilově nedovoleném zákroku na Vindahla strhla na trávníku strkanice a do potyčky se dostali kapitáni Bořil s Krejčím.

Pochod na Eden. Stovky fanoušků pražské Sparty vyrazily z Václavského náměstí na derby se Slavií Číst článek

Oba museli odejít do šaten o něco dříve, Bořil si počínal aktivněji a ještě strčil do Lukáše Haraslína. Nervozita se přenesla i mezi lavičky a do hlediště.

„Čekal jsem podobný zápas, jako byli ty tři předchozí na jaře, to znamená góly a hezké akce. Tohle je návrat zpátky k tomu, co nikdo z nás nechce,“ říkal Trpišovský.

Branky padaly jen z pokutových kopů. Nejprve Václav Jurečka poslal do vedení dostala Slavii, v samém závěru pak srovnal Haraslín.

„Já jsem dostal za posledních deset dní asi 2,5 žádostí o lístky a pak se z toho stane takovýto večer. Je mi smutno asi jako všem ostatním,“ doplnil trenér Slavie.