Poborský, Horváth, Berger nebo Hušbauer. Za Spartu i Slavii si zahrála řada hráčů, přidá se k nim Stanciu?

Ještě donedávna byl modlou fanoušků Sparty, teď by ale rumunský fotbalista Nicolae Stanciu mohl po půl roce v Saúdské Arábii přestoupit do konkurenční Slavie. Zájem vršovického klubu o tvořivého záložníka potvrdil i trenér Jindřích Trpišovský. Pokud by jej Slavia opravdu přivedla, byl by to jeden z nejtřaskavějších přestupů v historii české ligy. Stanciu by přitom nebyl prvním sparťanem nebo slávistou, který by nastoupil v dresu úhlavního rivala. Praha 19:26 29. června 2019

Záložník Josef Hušbauer je v posledních letech zřejmě nejznámějším fotbalistou, který si zahrál za obě pražská S. Mistr ligy se Spartou z roku 2014 se po neúspěšném angažmá v Itálii a nepovedeném návratu na Letnou vydal v prosinci 2015 do Slavie, kde se stal klubovou oporou.

V Edenu je podepsaný pod nevídaným slávistickým vzestupem a také pod dvěma mistrovskými tituly. Dvakrát zvedl ligový pohár nad hlavu v dresu Slavie i Erich Brabec. Ten ovšem svůj třetí titul získal v roce 2010 už jako obránce Sparty.

„Musím počítat i s tím, že spousta fanoušků bude můj přestup do Sparty chápat jinak, než jak ho chápu já, ale na to já jsem připraven a pevně věřím tomu, že tlak a rádoby reakce fanoušků zvládnu,“ říkal tehdy bývalý kapitán Slavie po přestupu do Sparty. V té se postavil do stoperské dvojice s Tomášem Řepkou, kterého slávističtí fanoušci nenáviděli.

O něco méně třaskavější příchod na Letnou zažil o dva roky dříve Patrik Berger. Vicemistr Evropy z roku 1996 se při návratu z Anglie nechal – pro leckoho možná trochu překvapivě – zlákat Spartou, která ho do dospělého fotbalu vychovala.

„V zahraničí už jsem nějaký pátek. Rozhodnutí to bylo rodinné, rozhodli jsme se, že by bylo dobré vrátit se domů. Jakmile jsem se dozvěděl, že má Sparta konkrétní zájem, tak nebylo co řešit a byli jsme během pár dnů domluveni,“ vysvětloval tehdy Berger.

Výraznou stopu ve Slavii a zároveň ve Spartě ale zanechali i další slavní fotbalisté jako záložníci Karel Poborský, Pavel Horváth a Karol Kisel nebo brankář Jan Stejskal. Podle slávistického kouče Jindřicha Trpišovského zatím není příliš pravděpodobné, že by se k nim v nejbližší době přidal i Nicolae Stanciu.