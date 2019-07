Viděl jsem tam mraky dobrých věcí. Mohlo to dopadnout i jinak, říká Zelenka k prohře Sparty se Slováckem

Nejen výsledek, ale hlavně předvedenou hru Sparty teď řeší nejen její fanoušci. Přitom právě zlepšený herní projev si dal trenér Václav Jílek před sezonou za úkol, označil ho za svůj hlavní cíl. Jenže v přípravě v Rakousku Jílkův výběr vstřelil jediný gól a statistiku si nezlepšil ani proti Slovácku, tedy týmu, který měl v poslední sezoně starosti se záchranou.

I přesto ale fotbalový expert Luděk Zelenka vidí ve výkonu Sparty posun, jak popsal Radiožurnálu:

„Výsledek nebyl dobrý, tak se to hází na to, že se nic nezměnilo a že je to stejné, přestože je nový trenér. Myslím si, že ale tak nesourodé a nekompaktní, jako byla Sparta v minulém ročníku, to ale nebylo. Viděl jsem tam mraky dobrých věcí a při troše štěstí to mohlo dopadnout i jinak,“ myslí si bývalý útočník Viktorie Žižkov, Brna nebo Slavie.

Fotbalová liga měla rekordně krátkou pauzu. Ve Spartě si navíc vedle trenéra Jílka rozkoukávají i noví hráči. A neměli na to ani měsíc, což je podle Zelenky krátká doba na přestavbu.

„Určitě je to strašně krátká doba, ale trenér může změnit alespoň atmosféru v týmu, což si myslím i udělal. Přišli noví trenéři, realizační tým je skoro celý nový, takže atmosféra se určitě změnila, ale to ještě samo o sobě ještě výsledek nepřinese,“ upozorňuje Zelenka na to, že společně s posilami jako jsou útočník Libor Kozák, nebo záložník Michal Trávník začíná na Letné de facto nový realizační tým, a Sparta tak potřebuje čas, a to i k doléčení početné marodky.

Nicméně v posledních sezonách se Letenským ligový titul vzdálil už v úvodních zápasech, takže sparťané sami moc dobře ví, že je kam spěchat. V dalším kole nastoupí Sparta znovu před domácími fanoušky, jejím soupeřem bude v sobotu Jablonec.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 15. 7. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slovácko 1 1 0 0 2:0 3 2. Plzeň 1 1 0 0 3:1 3 3. Jablonec 1 1 0 0 2:0 3 4. Liberec 1 1 0 0 2:1 3 5. Ml. Boleslav 1 1 0 0 1:0 3 6. Opava 1 1 0 0 1:0 3 7. Příbram 1 0 1 0 1:1 1 8. Teplice 1 0 1 0 1:1 1 9. Zlín 0 0 0 0 0:0 0 10. Slavia 0 0 0 0 0:0 0 11. Ostrava 1 0 0 1 1:2 0 12. Karviná 1 0 0 1 0:1 0 13. Č. Budějovice 1 0 0 1 0:1 0 14. Sparta 1 0 0 1 0:2 0 15. Bohemians 1905 1 0 0 1 0:2 0 16. Olomouc 1 0 0 1 1:3 0