Přišel pozdě, proto nehrál, vysvětlil trenér Sparty Friis po prohře s Libercem Olatunjiho nepřítomnost

Zatímco Liberec po utkání slavil domácí výhru nad letenským klubem po víc než pěti letech, hráči Sparty se po závěrečném hvizdu pomalu trousili do kabin. Pražané v lize přišli o devítizápasovou vítěznou sérii a pokud dnes Plzeň zdolá ostravský Baník, spadnou v tabulce na třetí místo.

„Na hřišti nám chyběla vůle, která nás v předchozích zápasech zdobila. Vůle dát gól, ale i zastavovat útoky soupeře. To se projevilo při inkasované brance. Pokud tohle neukážete, je hrozně těžké vyhrát. Měli jsme nějaké střely, ale bylo to málo. Prostě jsme tentokrát nebyli pro soupeře dost velké nebezpečí,“ nehledal po prohře v Liberci výmluvy sparťanský kouč Lars Friis.

Hosté v první půli domácí místy tlačili, v dobré pozici ale selhal Jan Kuchta, a vstup do druhé půle vyšel lépe Slovanu. Utkání nakonec rozhodl krátce po změně stran svým devátým gólem v ligové sezoně křídelník Denis Višinský.

„Zápas jsem si užil a jsem rád, že jsem dal gól. Myslím si, že je to pro mě největší vítězství v kariéře, protože jsme Spartu ještě doma neporazili od doby, co jsem do Slovanu přišel. Moc se nám teď nedařilo, o to je to vítězství lepší. Že se nám konečně podařilo dát gól a vyhrát,“ těšilo libereckého hrdinu Višinského.

V nominaci Sparty tentokrát chyběl Victor Olatunji.

„Victor dorazil pozdě na jeden z meetingů. Nedělám z toho žádné drama, máme před sebou čistý stůl. Ale je to důvod, proč chyběl v nominaci. V týmu vytváříme nějaké prostředí a je potřeba být precizní ve všech směrech. Mým úkolem je společně s hráči toto prostředí chránit," vysvětlil absenci nigerijského útočníka po zápase trenér Friis.