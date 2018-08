Fanoušci Sparty při odvetě se Suboticou vtrhli na hřiště

Fanoušci fotbalistů Sparty přerušili odvetu 2. předkola Evropské ligy se Suboticou, poté co v 76. minutě za stavu 2:1 pro domácí tým vtrhli na hřiště. Zůstali však u rohového praporku, po dvou minutách se po domluvě sparťanského kapitána Josefa Šurala vrátili na tribunu a zápas po pětiminutové pauze pokračoval. Praha 23:26 2. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvetné utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy Sparta Praha - Spartak Subotica 2. srpna 2018 v Praze. Pořadatelé zadrželi fanouška Sparty, kterému se podařilo proniknout na hrací plochu. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Poprosil jsem je, ať nám dají čas s výsledkem něco udělat. Že jestli chtějí vtrhnout na hřiště, tak ať to udělají po zápase. Ať to nezdržují, že potřebujeme hrát. Naštěstí to pochopili a odešli,“ vylíčil Šural.

Nepokoje fanoušků vyvolala penalta, po které hosté snížili na 1:2, což jim přineslo postup. Autor gólu Bojan Čečarič navíc běžel slavit přímo před tvrdé jádro fanoušků Sparty, kteří ho zasypali kelímky s pivem. Následně seběhli z horních pater tribuny ke hřišti a v jeho rohu prolomili bariéru.

Trest od UEFA?

Malý počet pořadatelů před nimi musel couvat a dával hráčům najevo, ať opustí hrací plochu. Sudí po chvíli dal pokyn, aby se hráči uchýlili ke střídačkám, ale Šuralovi se mezitím podařilo fanoušky přesvědčit k návratu do hlediště.

I tak lze čekat, že Sparta dostane od disciplinární komise UEFA přísný trest. Hrozí i uzavření části či celého stadionu. „Bude to velký problém směrem k UEFA. Počkáme na zprávu delegáta, disciplinární řízení s námi ale asi bude zahájeno. Za poslední dva roky s námi bylo řízení zahájeno několikrát, což nám určitě nepomůže,“ připustil mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Vyhodnocování záběrů

„Jestli jsem měl obavu, že by se nedohrálo? Vůbec ne. Ani nevím, proč tam vtrhli, jestli kvůli rozhodčímu nebo kvůli hráčům. Nezabýval jsem se tím moc. A jestli nás to nepřibrzdilo? Hledat v tomhle alibi by bylo nesmyslné,“ řekl na tiskové konferenci dočasný trenér a sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný.

Klub hned po utkání spolu s policií začal vyhodnocovat záběry z kamer na stadionu. „Začalo se to ihned vyhodnocovat. Na základě záběrů budeme zvažovat další kroky. Budeme vyhodnocovat veškeré dění. Že bychom jako klub zápas podcenili, to vylučuji,“ dodal Kasík.