‚Není důležitý věk, ale výkon na hřišti.‘ Trenér Vrba chválil po kanonádě s Teplicemi mladé sparťany

Fotbalisté Sparty zaznamenali nejvyšší výhru pod koučem Pavlem Vrbou. V pětadvacátém ligovém kole porazili Teplice 7:2 a upevnili si druhé místo v tabulce. Dařilo se juniorským reprezentantům a mladým hráčům v sestavě Pražanů, záložník Ladislav Krejčí dal v utkání tři góly. Praha 10:49 4. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Krejčí ml. ze Sparty se raduje z gólu | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Ještě se nehrálo ani půl hodiny, když hráči v rudých dresech povzbuzovali za stavu 3:1 muže s číslem 37 na zádech. Střední záložník Ladislav Krejčí mladší už dva góly dal a z pokutového kopu s jistotou přidal třetí trefu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pavel Vrba měl po vysokém vítězství nad Teplicemi pro svůj tým jen slova chvály. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„Jsem rád, že mladí hráči potvrzují kvalitu a to, proč ve Spartě jsou. Pro mě není důležitý věk, ale to, co předvádějí na hřišti,“ řekl trenér Sparty Pavel Vrba.

Kouče Letenských mohl potěšit nejen výjimečný počin Krejčího mladšího, který dal hattrick za čtvrt hodiny. Radost měl i z výkonů dalších mladíků ve sparťanské sestavě. Gólem přispěli Adam Hložek, Tomáš Wiesner a hodně vidět byl i střídající Adam Karabec.

„To byl fotbal, který sparťanské fanoušky pravděpodobně bavil. Zápas jsme měli pod kontrolou, snad kromě situace, kdy jsme dostali gól na 2:1,“ řekl Vrba.

„Poznal jsem, že jsou tu do ofenzivy hodně kvalitní hráči. Máme vysoký průměr vstřelených branek, což mě těší, že jsme tak produktivní a aktivní. Se vstupem do angažmá jsem spokojený, ze sedmi utkání máme šest výher a jednu remízu. Zápasy s top týmy nás ale teprve čekají, takže doufám, že současnou výkonnost potvrdíme,“ dodal sparťanský kouč.

„Připravovali jsme se na Spartu, i z pohledu presinku, abychom je přinutili k chybám. Ale nefungovalo nám vůbec nic, všude jsme byli pozdě,“ hodnotil utkání trenér Teplice Radim Kučera.